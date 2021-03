Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ein Bindeglied zwischen all jenen, die sich für Toleranz und Demokratie sowie gegen Rassismus einsetzen: Die Institution "Partnerschaft für Demokratie" ist seit nunmehr zwei Jahren auf lokaler Ebene in Wiesloch aktiv. Sie ist ein besonderes Konstrukt, das im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" gegründet wurde. Aber schon lange zuvor hat man in der Weinstadt begonnen, sich organisiert für den Demokratiegedanken und all seine Facetten einzusetzen.

So entwickelte sich der Verein "Bündnis für Demokratie und Toleranz" aus einer losen Interessensgemeinschaft, die sich wegen einer Wieslocher NPD-Veranstaltung im Juni 2012 formiert und mit über 3000 Gleichgesinnten demonstriert hatte. Das Ziel war klar umrissen: "Wir wollen für eine offene und tolerante Gesellschaft eintreten und uns gegen Faschismus und Populismus positionieren", hieß es von den damals 50 Gründungsmitgliedern. Inzwischen sind in dem Verein, der mit der "Partnerschaft für Demokratie" zusammenarbeitet, 150 Menschen aktiv.

Erst vor Kurzem traf man sich im Wieslocher Rathaus, um am bundesweiten Aktionstag "Vorsicht, Vorurteile! Wir setzen ein Zeichen gegen Rassismus" mitzumachen: Aufkleber am Haupteingang und in der Wieslocher Fußgängerzone sollten auf Alltagsrassismus aufmerksam machen. Organisiert wurde die Aktion von der "Partnerschaft für Demokratie". Diese Institution wurde ins Leben gerufen, um den Auflagen und Förderrichtlinien des Bundes Rechnung zu tragen.

So wurde unter anderem verlangt, dass die Stadt eine Art "Klammer" über das Rechnungswesen bildet. Zudem wurde eine Koordinations- und Fachstelle eingerichtet, die Anregungen, Ideen und Vorschläge für Aktionen und Veranstaltungen von allen Seiten aufnimmt und diese dann in Abstimmung mit einem begleitenden Ausschuss umsetzt. Für die Stadt Wiesloch ist das Uwe Maschke vom Kinder- und Jugendbüro, die Fachstelle wurde mit Jindro Stehlik besetzt, der diese zu 50 Prozent ausfüllt. Die andere Hälfte arbeitet er nach wie vor für das IB-Jugendzentrum.

Insgesamt 100.000 Euro hat die "Partnerschaft für Demokratie" bereits 2019 aus den Fördertöpfen des Bundes erhalten, letztes Jahr kam nochmals die gleiche Summe dazu. "Wir bezahlen damit Aktionen, das Teilgehalt von Jindro Stehlik, geben Zuschüsse für spezielle Jugend-Aktivitäten und prüfen – gemeinsam mit dem Begleitausschuss – was sinnvoll umsetzbar ist", so Maschke. Für die Arbeit mit den Jugendlichen stehen aus dem Gesamtetat pro Jahr 10.000 Euro zur Verfügung. "Wir wollen die Jugend früh mit einbinden", erklärt Stehlik. Daher habe er ein aus Jugendlichen bestehendes Organisationsteam gegründet, um Projekte direkt mit ihnen besprechen zu können. Auch Schulklassen wurden mit eingebunden, um zu erklären, wie man mit Mobbing im Netz umzugehen habe und es verhindern könne.

Die Rahmenbedingungen, um in das Förderprogramm überhaupt aufgenommen zu werden, sind klar umrissen. Bewerben können sich nur Städte mit über 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Über die Vergabe der Gelder wird in Berlin jährlich neu entschieden. Das Programm selbst ist inzwischen verlängert worden und läuft somit bis mindestens 2024. "Wir haben somit eine Leuchtturmfunktion in der Region, denn die nächsten ,Partnerschaften für Demokratie’ befinden sich in Heidelberg und Karlsruhe", erklären Adrian Seidler und Gabriela Lachenauer vom Vorstand des Vereins "Bündnis für Toleranz und Demokratie". Angestrebt werde daher, bei möglichst vielen Aktionen die Nachbargemeinden mit einzubinden. Und es geht auch um eine Vernetzung über die regionalen Grenzen hinaus und Absprachen, wie gemeinsame Aktionen koordiniert werden können.

Bürgermeister Ludwig Sauer begrüßt die Initiative. "Wir stehen natürlich inhaltlich voll dahinter und sind als Stadt dankbar dafür, vor allem im Bereich der formalen Dinge eine deutliche Entlastung zu verspüren."

Leider kann die Einrichtung kaum Veranstaltungen anbieten, auch wenn persönlicher Kontakt sinnvoll wäre. Aber bereits im Vorjahr habe man bewiesen, mit solchen Auflagen umgehen zu können und unter Einhaltung der Vorschriften Flagge zu zeigen. "Ich denke da nur an unser Treffen im Gerbersruhpark im Juli 2020", blickt Lachenauer zurück. Um ein Zeichen für ein buntes und offenes Wiesloch zu setzen, hatte das "Bündnis für Demokratie und Toleranz" zu einer Kundgebung in den Gerbersruhpark eingeladen. Unter dem Motto "Wiesloch sagt Nein zu Rassismus" sprachen sich Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen gegen Terror, Rechtsextremismus, Rassismus, Hass und Ausgrenzung aus. Aktualität und Brisanz des Themas waren für die Organisatoren vom Bündnis und von "Fridays for Future Wiesloch" Grund genug, die Veranstaltung auch in Zeiten von Corona durchzuführen.

Aber es sind noch viele weitere Dinge, die es anzustoßen und umzusetzen gilt. "Einmal im Jahr laden wir zu einer Demokratiekonferenz ein, bei der Meinungsaustausch betrieben und Ideen diskutiert werden. Diese Konferenzen sind – zumindest einmal im Jahr – zwingend vorgeschrieben, um an dem Förderprogramm partizipieren zu können", erklärt Jindro Stehlik. Dies sei allerdings nicht tatsächlich als "Zwang" anzusehen, vielmehr bestehe bei diesen Konferenzen die Möglichkeit, sich auf breiter Basis auszutauschen und zu planen. Bei der Umsetzung hilft Stehlik als Vertreter der Fachstelle, während Uwe Maschke seitens der Stadt die notwendigen Anträge für finanzielle Zuschüsse nach Berlin schickt.

"Es sind die vielen Dinge, die unsere Arbeit ausmachen", erklären alle übereinstimmend. Ein weiteres Beispiel ist dafür die Aktion, die am 22. Oktober letzten Jahres organisiert wurde: An diesem Tag vor 80 Jahren wurden viele badische Jüdinnen und Juden, auch aus Wiesloch und den Stadtteilen, in das Internierungslager ins französische Gurs deportiert. Um an diese Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken, wurde zusammen mit der Initiative "Stolperstein" das jüdische Festtagsbrot "Berches" auf dem Evangelischen Kirchplatz verteilt. "In einer Zeit, in der auch der Antisemitismus mehr und mehr aufkeimt, ist es uns ein Anliegen, das Andenken an die Opfer zu bewahren, und sichtbare Zeichen zu setzen", so die Veranstalter.