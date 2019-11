Wiesloch. (RNZ) Weil Obdachlose in der kalten Jahreszeit besonders gefährdet sind, betreibt die Stadt Wiesloch im Adelsförsterpfad 10/0 (gegenüber der KFZ-Zulassungsstelle) im Untergeschoss einen Erfrierungsschutz-Raum, der in den Winternächten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geöffnet ist. Dort sind Schlafplätze eingerichtet, sodass Menschen ohne Wohnung die Möglichkeit zum Übernachten haben.

Außerdem gibt es in Walldorf, Schlossweg 17, die "Plattform" (Begegnungsstätte für wohnungslose Menschen), die von Montag bis Freitag von 11 bis 16.30 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 16 Uhr geöffnet ist. Dort besteht die Möglichkeit, sehr günstig eine warme Mahlzeit und kostenlos Kaffee und Tee zu erhalten. Ferner sind Duschen und Waschmaschinen vorhanden.

Die Stadt Wiesloch bittet darum, nicht wegzuschauen, wenn man bei Kälte einen Menschen in Not sieht. In Wiesloch kann man sich an das Ordnungsamt wenden (06222/84 262) oder an das Polizeirevier (06222/57090). Bei hilflosen, erfrierungsgefährdeten Menschen soll man im Notfall den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 anrufen.