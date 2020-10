Wiesloch. (mfr). Eine "Investition in die Sicherheit der Wieslocher Bevölkerung", so umschreibt die Feuerwehrabteilung Wiesloch das Eintreffen der neuen Feuerwehr-Drehleiter DLA(K) 23/12. Das Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung für den Vorgänger von 1995. Durch die Unterstützung der Stadtverwaltung und des Gemeinderats konnte das Projekt nun realisiert werden.

Begonnen hatte das "Vorhaben Ersatzbeschaffung" vergangenes Jahr mit der Zuteilung des Zuwendungsbescheids des Landes Baden-Württemberg, in Höhe von 254.000 Euro. Im gleichen Jahr erfolgte die europaweite Ausschreibung des Fahrzeugs und schließlich die Zustimmung zum Vergabevorschlag der Verwaltung durch den Gemeinderat im letzten November. Dabei blieb das Fahrzeug deutlich unter den im Finanzhaushalt geplanten Mitteln in Höhe von 900.000 Euro. Von den Herstellern waren rund 764.000 Euro veranschlagt worden. Zum Jahreswechsel wurde die Beschaffung mit der Firma organisiert – und nun, nur zehn Monate später, fuhr "Florian Wiesloch 1/33" in die Stadt ein, in der er künftig vorwiegend seinen Dienst versehen wird.

Zum Einsatz kommt eine Drehleiter immer dann, wenn Personenrettungen aus der Höhe oder Tiefe nötig werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Dazu kommt es meist durch medizinische Notlagen oder bei Bränden, wenn Fluchtwege durch Feuer und Rauch nicht mehr ins Freie führen. Gerade die Unterstützung des Rettungsdienstes bei medizinischen Notfällen hat über die vergangenen Jahre immer weiter zugenommen und macht mittlerweile rund zehn Prozent des Gesamt-Einsatzaufkommens aus.

Das neue Fahrzeug trägt den gestiegenen Anforderungen an die Feuerwehr Rechnung. Im Bereich der Brandbekämpfung und der Menschenrettung erlaubt die Technik zusätzliche Möglichkeiten. So ist das Fahrzeug schneller in Stellung zu bringen und flexibler, da das letzte Leiterteil über ein Gelenk verfügt und damit abgeknickt werden kann. Mit Hilfe dieser Innovation sind Rettungen in niedriger Höhe nun auch bei kleinen Abständen möglich. Dachterrassen, Balkone oder Gauben können mit Hilfe des Gelenks leichter angesteuert werden.

Deutlich wird der gesteigerte Einsatzwert auch durch die Traglast, die der Rettungskorb aufweist. Während das Vorgängerfahrzeug über eine Korbtraglast von 270 Kilogramm (Drei-Personen-Korb) verfügt, kann das neue Fahrzeug 500 Kilogramm beziehungsweise fünf Personen aufnehmen. Bei den zahlreichen Personenrettungen, die den Transport erkrankter Menschen nötig machen, ist dies ein deutlicher Zugewinn an Optionen.

Modernste Technik, so zum Beispiel ein Rundum-Kamerasystem, steigert die Sicherheit des eingesetzten Personals. Ebenso lassen sich Einsatzstellen umfangreicher ausleuchten sowie deutlich schneller Löscharbeiten aus der Höhe einleiten. Ein fest verlegtes Rohr am Anfang und am Ende des Leiterparks erspart den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten aufwendiges Verlegen von langen Schläuchen. Insgesamt ist die Drehleiter 30 Meter lang und erlaubt bei zwölf Metern Entfernung zu einer Gebäudefront eine Rettungshöhe von bis zu 23 Metern.

Die neue und robuste Technik gewährt zudem ein hohes Maß an Ausfallsicherheit. Sollte etwa der Drehleiter-Betrieb über den Fahrzeugmotor nicht funktionieren, springt ein zusätzliches Hydraulikaggregat ein. Gerade die technischen Probleme des Vorgängerfahrzeugs machten kostenintensive Reparaturen nötig, die sich zuletzt häuften.

Der Projektleiter aus dem eigens einberufenen Fahrzeugausschuss, der stellvertretende Wieslocher Abteilungskommandant Manuel Hecker, erhofft sich möglichst wenig Einsätze für das Fahrzeug. "Wenn die neue Drehleiter jedoch zum Einsatz kommt, bin ich absolut überzeugt, dass wir den Hilfesuchenden noch besser helfen können", so Hecker. Der Dank des Kommandanten galt vor allem dem 14-köpfigen Fahrzeugausschuss, "der in 24 Terminen und 640 Stunden die Anforderungen definiert, Referenzfahrzeuge gesichtet und die Beschaffung begleitet hatte." Wie Hecker berichtet, startet nun die intensive Einweisung des Personals. "Bis ausreichend Kräfte ausgebildet sind, müssen wir bis zum Jahresende noch mit der alten Drehleiter zurechtkommen, sodass voraussichtlich pünktlich zum Jahreswechsel ein neues Kapitel für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute beginnen wird."

Zur Übergabe im kleinen Kreis der Feuerwehr und der Verwaltung kamen auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer. Im Namen der Verwaltung und des Gemeinderats beglückwünschten beide die Feuerwehr, insbesondere aber die Bevölkerung. "Dank Ihnen, den Feuerwehrleuten unserer Stadt, können wir nachts gut schlafen, dank der neuen Drehleiter sogar noch ein bisschen besser", sagte OB Elkemann. "Seien Sie sich sicher, dass wir uns dafür einsetzen, dass Sie in ihrem Ehrenamt die beste Technik zur Verfügung haben, um Ihre Aufgabe zu erfüllen, sich und unsere Bevölkerung zu schützen."

Aus den Händen des Oberbürgermeisters wurde anschließend der Fahrzeugschlüssel an Stadtbrandmeister Peter Hecker und Abteilungskommandant Jürgen Bodri übergeben. Bürgermeister Ludwig Sauer dankte Projektleiter Manuel Hecker und seinem Fahrzeugausschuss für die "große Aufopferung", die das Projekt gefordert habe.