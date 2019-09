Wiesloch-Schatthausen. (hds) Sekt statt Selters zur Feier des Tages und dies aus gutem Grund. Denn das Zeitalter der Hartplätze im gesamten Stadtgebiet von Wiesloch gehört nun endgültig der Vergangenheit an. In Schatthausen wurde jetzt ein weiterer Rasenplatz offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das "satte Grün" dient in erster Linie als Trainings- und Spielstätte für die vor mehr als zehn Jahren gegründete Gemeinschaft aus der Spielvereinigung Baiertal und dem FC Fortuna Schatthausen.

In diesem sportlichen Duo werden die Aktivitäten beider Vereine im Jugendbereich gebündelt, unlängst hat sich auch der VfB Wiesloch mit seinen Jugendmannschaften angeschlossen. Diese Altersgruppe konnte man für einen Hartplatz nicht mehr begeistern und deshalb freuen sich die Wieslocher Sportvereine über eine weitere Anlage, die für den Jugendbereich zur Verfügung steht. Somit spielen und trainieren rund 120 Jugendliche - die Hälfte kommt aus Wiesloch, die andere aus den beiden Ortsteilen - auf dem jetzt eingeweihten Platz, der über Flutlicht verfügt.

"Das neue Prunkstück ist exzellent gelungen", freute sich Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei der Übergabe, zu der Vertreter aller beteiligten Vereine gekommen waren. "Wir hatten schon Einweihungen, da war weniger los", meinte der Rathauschef in Anspielung auf den guten Besuch. Er lobte humorvoll die Zusammenarbeit zwischen Baiertal und Schatthausen auf dem Rasen, denn wenn es darauf ankomme, rückten historische "Zwistigkeiten" in den Hintergrund.

Noch vor 30 Jahren gab es in jedem Ortsteil einen Hartplatz. Zwei davon (Baiertal und Wiesloch) wurden in der Vergangenheit in Kunstrasenplätze umgewandelt. Das Areal in Frauenweiler

Aus Hart- wird Rasenplatz wurde vor 15 Jahren und der Schatthäuser Hartplatz aktuell in Naturrasenspielfelder umgebaut. Der kleinste Ortsteil verfügt damit nun über zwei Rasenplätze. Da weitere Kapazitäten in der Kernstadt und in Baiertal mit vertretbarem Aufwand nicht geschaffen werden konnten, hatte man sich von städtischer Seite dazu entschlossen, diese in Schatthausen mit verhältnismäßig geringem Aufwand bereitzustellen.

Für den Umbau musste zunächst einmal der alte Tennenbelag abgetragen und entsorgt werden. Alleine dafür musste die Stadt fast 20.000 Euro aufwenden, da das Material als belastet eingestuft worden war. Rund 1300 Tonnen fertig gemischte Rasentragschicht wurden aufgetragen und im vergangenen Herbst eingesät. Der neue Platz ist mit 94 Metern mal 60 Metern etwas kleiner als der Vorgängerplatz, liegt aber im Normbereich für den Spielbetrieb.

Für die Beregnungsanlage, die Überprüfung und Reinigung von Drainage und Entwässerung sowie die Baunebenkosten schlagen Gesamtkosten von 150.000 Euro zu Buche, davon übernimmt das Land Baden-Württemberg 31.500 Euro im Rahmen der Sportstättenförderung. Die Überlegung, einen Kunstrasenplatz anzulegen, war bei der Stadt schon frühzeitig zu den Akten gelegt worden. In erster Linie waren dafür Kostengründe ausschlaggebend.

Die drei Vereinsvertreter Ingo Jahnke (FC Fortuna Schatthausen), Jürgen Blaser (Spielvereinigung Baiertal) und Dirk Hofer (VfB Wiesloch) zeigten sich wegen der zusätzlichen Möglichkeiten, die für die A-, B- und C-Jugend-Kicker jetzt zur Verfügung stehen, hoch erfreut. "Wir müssen unseren Jugendlichen im heimischen Umfeld etwas bieten, um so die ’Abwanderung’ zu nahe gelegenen Fußball-Leistungszentren etwas einzudämmen", so Blaser.