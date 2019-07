Wiesloch. (pol/mün) Ein Hochhaus in Wiesloch musste am frühen Mittwoch evakuiert melden. Grund dafür war Rauch, der aus dem Keller kommend sich im Gebäude verbreitete. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr wurde um 6.30 Uhr in die Königsberger Straße 7 gerufen. Sie sorgte dafür, dass alle Bewohner das 9-stöckige Haus verlassen haben. Gemeldet sind 120 Menschen in dem Hochhaus, insgesamt gibt es 40 Wohnungen. Um 7.35 Uhr war laut Polizei das Haus geräumt.

70 Personen wurden auf dem Gelände eines benachbarten Reiterhofes vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betreut.

Rauch in Wieslocher Hochhaus - Die Fotogalerie









Ersten Erkenntnissen zufolge verschmorte ein Stromverteilerkasten im Anwesen und verursachte die Rauchentwicklung. Der Rauch verteilte sich offenbar durch Versorgungsschächte des Hochhauses im ganzen Haus.

Nachdem das Gebäude gelüftet war, konnten Bewohner in Begleitung der Polizei in ihre Wohnungen, um Medikamente oder sonstige wichtige Gegenstände zu holen.

Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt an einem Stromkastenverteiler im Keller das Feuer verursacht hat. Das Haus war aufgrund der Abschaltung des Stromnetzes und der Abwasserversorgung zunächst nicht bewohnbar. Eine Elektro- und eine Installationsfirma arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden.

20 Wohnungen konnten zwischenzeitlich mit Strom versorgt werden, so dass die Bewohner um 14.30 Uhr zurückkehren konnten. In weiteren zehn Wohnungen gehen die Verantwortlichen davon aus, dass diese noch im Lauf des späten Nachmittags an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen und freigegeben werden können.

Bei den Bewohnern der restlichen zehn Wohnungen erfolgen derzeit Absprachen, ob sie bei Verwandten oder Bekannten unterkommen oder durch die Stadt Wiesloch in einem Hotel untergebracht werden.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 100.000 bis 150.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit 40 Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren aus Wiesloch, Frauenweiler und Baiertal und zehn Fahrzeugen am Brandort. Der Rettungsdienst des DRK war mit 22 Ärzten und Sanitätern vor Ort, die Polizei hatte 20 Beamte im Einsatz.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen rund um den Einsatzort, es gab Straßensperrung in der Heerstraße und Königsberger Straße.

Erst am Montag war es in Mannheim zu einem Brand in einem Hochhaus-Komplex an der Neckarpromenade gekommen.

Update: Mittwoch, 10. Juli 2019, 14.58 Uhr