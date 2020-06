Wiesloch. (pol/mün) Zwei Polizisten und eine 53 Jahre alte Frau erlitten bei einem Wohnungsbrand in Wiesloch eine leichte Rauchgasvergiftung. Der 13-jährige Sohn der Frau blieb bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag unverletzt, teilte die Polizei mit.

Kurz nach Mitternacht war das Feuer in einem Mehrfamilienhauses in der Karl-Theodor-Straße gemeldet worden. Als die Polizei eintraf, hatten die meisten der Bewohner bereits das Haus verlassen. Allerdings gab es die Vermutung, dass eine Bewohnerin und ihr Sohn noch in der brennenden Wohnung waren.

Die beiden Polizeibeamten gingen zu der betreffenden Wohnung und traten die Tür ein. Hier schlug ihnen starker Rauch entgegen, sodass die Beamten sich wieder zurückziehen. Der Rauch war so stark, dass sie eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Die 53-Jährige und ihr 13-jähriger Sohn kamen dann kurz darauf aus der Wohnung und wurden sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die 53-Jährige hatte ebenfalls eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, konnte aber am Samstagmorgen das Krankenhaus wieder verlassen. Der Junge war unverletzt geblieben.

Die Feuerwehr Wiesloch musste die Fenster einschlagen, um an den Brandherd im Wohnzimmer zu kommen und zu löschen. Die zwölf Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen.

Während dem Einsatz der Feuerwehr Wiesloch mit 39 Einsatzkräften war die Straße gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.