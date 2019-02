Das Orchester der Musikschule Südliche Bergstraße spielt oft vor großem Publikum, hier beim Serenadenkonzert am "Tag der offenen Gärten und Höfe" 2017. Archiv-Foto: Pfeifer

Von Ute Teubner

Wiesloch. Ansgar Sailer sitzt an seinem komplett aufgeräumten Schreibtisch in der Wieslocher Musikschul-Villa im kleinen Amarante-Park und freut sich über sein "papierfreies Büro". Der studierte Posaunist fühlt sich wohl hier: Die Arbeit ist "sehr reizvoll", die Musikschule hat "sehr viel Potenzial" und "unglaublich engagierte Lehrer", zählt er auf.

Schade nur, dass man die Kollegen so selten trifft. Ja, die Villa hat Flair, ist aber doch viel zu klein. Und so findet denn der Unterricht an verschiedenen, übers Stadtgebiet verstreuten Ort statt - Ansgar Sailer bedauert das.

Musikschulleiter Ansgar Sailer. Foto: Pfeifer

Seit März vergangenen Jahres leitet Sailer als Nachfolger von Bjoern Strangmann die Musikschule Südliche Bergstraße. Und seither heißt es für ihn auch: Ärmel hochkrempeln. So hatte Sailer nicht nur den Ehrgeiz, sämtliche Lehrkräfte der Musikschule, die in Wiesloch, Walldorf, Sandhausen, Nußloch und St. Leon-Rot vertreten ist, persönlich kennenlernen zu wollen.

Nein, vielmehr steht seit seinem Amtsantritt auch ein ganz besonderes rundes Jubiläum im Fokus: Die Musikschule Südliche Bergstraße feiert in diesem Jahr (übrigens wie der neue Musikschul-Chef selbst auch) ihren 50. Geburtstag. Und um diesen Anlass entsprechend zu würdigen, sind es rund 50 Veranstaltungen inklusive Festakt, die im Jubiläumsjahr auf dem Programm stehen. "Mir ist es wichtig zu zeigen, wie breit wir als Musikschule aufgestellt sind", betont Ansgar Sailer nicht ohne Stolz.

Historische Dokumente aus der Musikschulgeschichte: Das Bild zeigt bei der Gründung 1969 Wieslochs früheren OB Heinz Bettinger (li.) und Mitbegründer Günther Spazier (re.). Foto: Musikschule

Dabei hatte das "Projekt Musikschule" damals, vor über fünf Jahrzehnten, als ganz zartes Pflänzchen begonnen. "Nachfragen aus der Bevölkerung" waren es laut Musikschul-Chronik gewesen, die einst Wieslochs Bürgermeister Heinz Bettinger veranlassten, Gerald Kegelmann mit der Gründung einer Musikschule zu beauftragen. Der Leiter des Madrigalchors Wiesloch wurde tätig, sodass die Einrichtung im Januar 1969 aus der Taufe gehoben werden konnte, zunächst noch als überschaubare Abteilung der Volkshochschule mit 120 Schülern und zwölf Lehrern sowie den Unterrichtsfächern Blockflöte, Akkordeon, Klavier, Früherziehung und Grundausbildung.

Im November 1972 wird schließlich der "Zweckverband Jugendmusikschule Südliche Bergstraße" mit Beteiligung von Wiesloch, Walldorf und Nußloch ins Leben gerufen, kurz bevor dann die endgültige Ausgliederung aus der VHS erfolgt. Die Musikschule erfreut sich zu dieser Zeit bereits großer Beliebtheit: Etwa 1000 Schüler besuchen jetzt die Einrichtung, die mit Hans-Georg Koch nun auch den ersten hauptamtlichen Leiter hat.

Einige Jahre später treten auch St. Leon-Rot, dann Sandhausen dem Zweckverband als Trägergemeinde bei. Ab 1978 leitet Gerhard Ohnheiser als Nachfolger von Sebastian Korn 30 Jahre lang die Geschicke der Jugendmusikschule: Unter seiner Ägide und der seines Stellvertreters Georg Hartlieb wird die Breitenarbeit gefördert, die musikalische Früherziehung in die Kindergärten verlegt und es werden Ensembles wie das Jugendkammerorchester und die Big Band gegründet, die noch heute Bestand haben. Musikschulfeste und Musikfreizeiten runden das Angebot ab.

Beim 25-jährigen Jubiläum freuen sich (v.li.) Heinz Bettinger, OB Gustav Bylow, Günther Spazier, Klavierlehrer Rudolf Bayer, Else Spazier, Georg Hartlieb, Ingrid Vollmann (Lehrerin für Violine), Ingrid Offenbach (Lehrerin für Früherziehung), Gerhard Ohnheiser, Trude Gebhardt (Verwaltung der Musikschule), der frühere Verbandsrechner Reinhold Fink und der ehemalige Walldorfer Bürgermeister Wilhelm Willinger. Foto: Musikschule

Zum 25-jährigen Bestehen im Jahr 1994 erhält die Jugendmusikschule schließlich ihren heutigen Namen und wird in "Musikschule Südliche Bergstraße" umbenannt. Sie ist eine öffentliche gemeinnützige Einrichtung und wird von den fünf Städten und Gemeinden des Zweckverbands, vom Land Baden-Württemberg und dem Rhein-Neckar-Kreis getragen.

Mittlerweile werden rund 2000 Schüler von über 70 Lehrkräften in Wiesloch, Walldorf, Sandhausen, Nußloch und St. Leon-Rot unterrichtet. Ob Kontrabass, Harfe oder Orgel: "Wir bilden hier bei uns alle Instrumente ab", sagt Ansgar Sailer. Die Bandbreite an der Musikschule Südliche Bergstraße ist riesig und reicht von der Klassik über Rock und Pop bis hin zu Jazz und Folk. "Wir leben Kultur von Bach bis Jimi Hendrix", sagt Sailer. Und: "Wir leben die Musikschule. Wir wollen gehört und gesehen werden und dass die Menschen zu uns kommen, damit auch sie gehört und gesehen werden."

Es gibt mehrere, für die Schüler kostenfreie Ensembles, vom Kinder- bis zum Sinfonieorchester, vom Gesangsensemble über die Blechbläser und Streicher. Die Ensemblearbeit gehöre einfach dazu, meint Sailer, sie stärke nicht zuletzt das Sozialverhalten: "Die Schüler lernen, aufeinander zu hören und sich gegenseitig wahrzunehmen."

Auch altersmäßig decke man "vom Kleinkindalter bis ins hohe Alter alles ab". Ansgar Sailer erzählt von der 90-Jährigen, die eine eifrige Cello-Schülerinnen sei, ebenso wie von den Erstklässlern, die in fast allen Grundschulen des Zweckverbands mit viel Freude bei der elementaren Musikerziehung (MBS) dabei sind ("Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland!").

Apropos musikalische Früherziehung: Auch und vor allem hier gehe "musikalische und soziale Bildung" stets Hand in Hand, so der Musikschulleiter. Diese "sehr starke Vernetzung" in Form von Kooperationen mit den Kindergärten und Schulen sowie mit den Musikvereinen und vor allem Blasorchestern vor Ort präge die Musikschule Südliche Bergstraße stark.

Bereits 2005 wurde unter der Federführung des damaligen Leiters Georg Hartlieb die erste Streicherklasse an der Mönchbergschule St. Leon-Rot eingerichtet. Das "Klassenmusizieren" erhielt daraufhin einen zunehmenden Stellenwert, es folgten Bläser-, Gitarren- und sogar Keyboardklassen sowie eine Chorklasse.

"Die hiesige Musikschule war schon immer rege und blickt auf eine bewegte Vergangenheit mit vielen besonderen Veranstaltungen zurück", erkennt Ansgar Sailer an. Sie öffne die Türen zur Instrumentenvorstellung für alle, für gemeinsame Musizierstunden und Klassenvorspiele. Sie präsentiere Veranstaltungsreihen wie "Percussion im Park" oder das "Podium für junge Künstler", Kindermusicals, Weihnachts-, Lehrer-, Benefiz- und die alljährlichen Preisträgerkonzerte nach einer intensiven Vorbereitung auf den Wettbewerb "Jugend musiziert".

Auch ehemalige Schüler kehrten oft und gerne an den früheren Ort ihres Wirkens zurück, etwa der Wieslocher Cellist David Neuhaus, ehemaliger Schüler der Celloklasse von Brygida Lorenz an der Musikschule Südliche Bergstraße. Fazit: "Wir sind eine lebendige Musikschule!" Dementsprechend sind auch schon neue Projekte wie die "Lange Nacht der Musik" und musikalische Begegnungsreisen mit Musizierenden aus den Partnerstädten in Planung.

Allerdings räumt Ansgar Sailer auch ein: "Aber nicht alles ist immer eitel Sonnenschein." So sei etwa "das Gemeinschaftsbildende" für die Mitarbeiter des Zweckverbands Musikschule Südliche Bergstraße "nicht leicht". Ein einziges, größeres Gebäude in Wiesloch könnte da schon weiterhelfen. Ein weiterer Wermutstropfen: Von den rund 70 allesamt ausgebildeten Lehrkräften seien etliche nicht in Festanstellung, sondern als freie Mitarbeiter für die Musikschule tätig, "und das mit sehr großem Engagement".

Die "Verbesserung des Anstellungsstatus der Lehrkräfte", wie es in der Musikschul-Chronik heißt, hatte schon Hans-Georg Koch 1974 im Blick. "Wir wollen auch in Zukunft als Bildungseinrichtung wahrgenommen werden, wie die Schulen auch", macht Musikschulleiter Sailer klar. "Schließlich haben wir den Auftrag, die Menschen musisch und sozial zu bilden - und genau hierfür sind wir Kompetenzzentrum."

Info: Im Jubiläumsjahr sind über 50 Veranstaltungen vorgesehen. Höhepunkt ist das große Jubiläumskonzert am Sonntag, 24. Februar, im Palatin. Um 17 Uhr wird zum Wandelkonzert geladen mit den unterschiedlichsten Ensembles der Musikschule. Der Festakt samt Festkonzert beginnt eine Stunde später um 18 Uhr. Es präsentieren sich die Orchester der Musikschule ebenso wie die Jüngsten der musikalischen Früherziehungsgruppen. Die Bevölkerung ist hierzu bei freiem Eintritt eingeladen. Nähere Informationen im Internet unter www. musikschule-suedl-bergstrasse.de.