Wiesloch. (gaß) In Stoßzeiten mussten die 27 Helfer bis zu sechs Mal am Tag los, das Telefon von Maike Nießner, die die Bestellungen aufnahm, stand lange nicht still, insgesamt rund 180 Einkäufe tätigten sie: Mit unermüdlichem Einsatz kauften die Ministranten der Seelsorgeeinheit St. Augustinus in Wiesloch während des Lockdowns für Menschen in der Wieslocher Kernstadt und Frauenweiler ein, die selbst keine Möglichkeit dazu hatten. Risikopatienten und ältere Menschen machten die Stammklientel aus, einer der Kunden war sogar in Quarantäne. Jetzt geht das Angebot zu Ende.

Schnell erklärten sich, zu Beginn des Projektes im März, viele ältere Ministranten dazu bereit zu helfen. "Aber auch ehemalige Ministranten oder Leute, die gar nichts mit uns zu tun hatten, wollten zum Projekt beitragen", erzählt Maike Nießner, eine der beiden Organisatoren des Projektes. Viele Menschen wollten die zusätzliche Zeit, die sie im Lockdown hatten, für einen guten Zweck sinnvoll nutzen. Und so saßen Maike Nießner und Mitorganisator David Gail zwei Stunden lang vor dem Drucker, um die rund 3000 Flugblätter mit den nötigen Informationen auszudrucken. Denn es war klar: Jeder Haushalt in Wiesloch musste von dem Angebot wissen.

Der Plan ging auf. Die Helfer konnten sich in Listen eintragen, was die Organisation stark vereinfachte: "Ich konnte immer sehen, wann wer Zeit hat und vor allem: wann ein Auto oder nur ein Gepäckträger frei ist", berichtet Nießner. Viele der Helfer lieferten die Waren nämlich mit dem Fahrrad aus, manche von ihnen waren noch nicht volljährig– aber trotzdem sehr engagiert. Zu Beginn des Projektes wurde jeder Gruppe 100 Euro aus der Ministrantenkasse ausgelegt und dann wurde eingekauft.

Ob "bio" oder besonders günstig: auch Sonderwünsche konnten – so gut es ging – berücksichtigt werden. "Es war ziemlich interessant zu sehen, worauf die Leute beim Einkaufen Wert legen", meint Maike Nießner. Der persönliche Einkauf sei eben doch etwas recht Privates. Toilettenpapier, Hefe, Mehl: Auch beim Einkaufsdienst waren diese Lebensmittel während der Krise sehr gefragt – und selten verfügbar.

Die vollen Einkaufstüten stellten die Helfer dann vor die Haustüren der Kunden. Für jeden Einkauf wurde dafür eine neue Papiertüte gekauft – frei nach dem Motto "Lieber ein paar Cent mehr und dafür ein paar Viren weniger." Kontakt zu den Kunden gab es so wenig wie möglich und wenn, nur mit Mundschutzmaske. Auf Anfrage nähte eine Frau aus der Kirchengemeinde für alle Helfer Mund-Nasen-Bedeckungen.

Auch die Geldgeschäfte zwischen Helfern und Kunden wurden mit der Zeit völlig kontaktlos, denn die Ministranten richteten ein Konto ein, auf welches das Geld für den Einkauf überwiesen werden konnten. Die meisten Abnehmer der Aktion waren sehr dankbar und wollten sich erkenntlich zeigen, zumal meist ein "sehr großzügiges" Trinkgeld zusätzlich zum Preis des Einkaufs obenauf kam. Mit diesen Spenden werden die Ersatzaktionen für das Zeltlager, welches die Ministranten für die Sommerferien geplant hatten, unterstützt. Besuche im Zoo, Schnitzeljagden oder Outdoorkino können so für die Ministranten sowie deren Freunde und Geschwister organisiert werden.

Nach fünf Monaten des Wasserkistenschleppens, Suchens nach unbekannten Obstsorten und einem immensen Ausmaß an Organisation findet die Aktion nun jedoch ihr Ende. Nicht nur müssen viele der 15- bis 24-jährigen Helfer wieder zu Schule und Uni auch die Bestellungen nehmen ab. "Viele Menschen wollen wieder selbst raus. Gerade für Ältere ist der tägliche Einkauf auch eine Art Zeitvertreib", erklärt Maike Nießner.

Zum Abschluss der Aktion gingen alle Helfer gemeinsam Essen– auf Kosten von Christa Stängl, Pfarrgemeinderätin in Wiesloch-Dielheim und großer Fan der Aktion. Mit dem Essen wollte sie an alle Helfer "Danke" sagen. Sich bedanken möchte auch Maike Nießner: "Ohne unsere Helfer hätte diese ganze Aktion niemals stattfinden können".