Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Mehr als zwei Jahrzehnte wurde diskutiert und geplant, jetzt soll eine Erleichterung für Fahrradfahrer und Fußgänger im Bereich Schillerstraße/Heidelberger Straße geschaffen werden. Im Ausschuss für Technik und Umwelt sprachen sich die Mitglieder mehrheitlich – mit 7:5 Stimmen – für eine "Querungshilfe" und die Umgestaltung des gesamten Kreuzungsbereichs aus, die noch in diesem Jahr geschaffen werden sollen. Ziel ist es, den Ost-West-Verkehr der Radler sicherer zu gestalten. Für die Baumaßnahme sind 200.000 Euro im Haushalt eingestellt, weitere 20.000 Euro fallen für Planungskosten an.

Wie Anja Dahner vom zuständigen Fachbereich berichtete, seien in der Vergangenheit mehrere Varianten besprochen worden, ohne jedoch in eine konkrete Umsetzungsphase eingetreten zu sein. 2016 wurde von einem Kölner Planungsbüro, ebenfalls im Ausschuss für Technik und Umwelt, ein Vorschlag präsentiert, der nunmehr realisiert werden soll. Inzwischen, so Dahner, sei dieses Konzept mit der Polizei, dem Land und der zuständigen Straßenverkehrsbehörde abgestimmt worden. Vorgesehen ist diese Querungshilfe, also keine Ampelanlage, auf der Heidelberger Straße und zwar im Bereich der Linksabbiegerspur Richtung Gerbersruhstraße. Die derzeitige Abbiegespur aus Süden kommend wird dabei um zehn Meter verkürzt, in der Schillerstraße ist geplant, im Einmündungsbereich zur Heidelberger Straße nur noch eine Fahrspur zur Verfügung zu stellen. Somit entsteht Platz für einen gegenläufigen Radweg mit einer Breite von drei Metern.

Der derzeit noch vorhandene Fahrbahnteiler mit der darauf befindlichen Beleuchtung wird entfernt, zwei neue Lampenstandorte sind nördlich und südlich der Schillerstraße vorgesehen. Da sich die Heidelberger Straße in der Zuständigkeit des Landes befindet, muss für das geplante Vorhaben noch eine Genehmigung beim Regierungspräsidium in Karlsruhe eingeholt werden. "Wir rechnen mit drei Monaten", erläuterte Dahner. Seitens der Verwaltung wurde jetzt vorgeschlagen, im Vorgriff auf den Nachtragshaushalt die entsprechenden Planungsleistungen zu beauftragen, um so den Antrag einreichen zu können. Mit einer Bezuschussung seitens des Landes könne, so Dahner, allerdings nicht gerechnet werden.

Das von dem Kölner Büro erarbeitete Konzept sieht eine Mittelinsel auf der Heidelberger Straße in Höhe der Schlossgasse vor. Diese als "Basismodul" bezeichnete Lösung habe den Vorteil einer raschen Umsetzung. Dr. Gerhard Veits, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, meinte, er sei jetzt heilfroh, dass diese Frage final angegangen werde. "Wir haben das Thema bereits vor 27 Jahren angesprochen, um bereits damals auf die gefährliche Situation in diesem Kreuzungsbereich hinzuweisen". Mit der jetzt verabschiedeten Variante werde eine deutliche Verbesserung vor allem für die Radfahrer erreicht, da es sich in diesem Bereich um eine vierspurige Straße, inklusive der Abbiegespuren, handele.

Nicht mitziehen wollte die SPD-Fraktion. "Die Umgestaltung wurde zwar mal beschlossen, aber wir haben jetzt eine neue Situation", betonte Richard Ziehensack und verwies dabei auf die angespannte Haushaltssituation der Stadt. "Das ist uns zu teuer", meinte er. Außerdem bestünden mit der Unterführung und zweier bereits bestehender Überquerungsmöglichkeiten, die per Ampel geregelt sind, kein zusätzlicher Bedarf. Sein Fraktionskollege Klaus Rothenhöfer warnte vor Missverständnissen. "Es handelt sich ,nur’ um eine Querungshilfe, also ohne Ampelreglung".

Im Gegensatz zur SPD sprach Dr. Fritz Zeier, Fraktionschef der Freien Wähler, von einer "sinnvollen Investition". Man müsse jetzt handeln, es sei aus Sicherheitsgründen "dringend notwendig". Ähnlich äußerte sich Professor Thorsten Krings (FDP). "Die angesprochene Achse führt zu den Schulen, also ergibt diese Baumaßnahme durchaus Sinn", sagte er. Zudem komme es dem Ansatz, den Radverkehr zu stärken, entgegen. Oberbürgermeister Dirk Elkemann – er stimmte dagegen – hätte seinen Worten nach "das Geld lieber für andere Dinge" ausgegeben.