Wie und wo die Schnellradel-Trassen verlaufen, ist noch nicht geklärt. In Wiesloch könnten die wohl vier Meter breiten Radwege in der Nähe der Bahn verlaufen (Symbolbild). Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die Verwirklichung einer Radschnellweg-Verbindung nach Heidelberg soll jetzt gemeinsam gestemmt werden. In der jüngsten Sitzung des Wieslocher Gemeinderats gab es ein einstimmiges Votum, eine Kooperationsvereinbarung mit den Städten Leimen, Walldorf, Sandhausen, Nußloch und dem Rhein-Neckar-Kreis zu unterzeichnen.

Konkret geht es dabei um eine Verbindung für die Radler zwischen Heidelberg und Bruchsal. Finanziell getragen vom Land Baden-Württemberg und in Sachen Planung vom Rhein-Neckar-Kreis durchzuführen, geht es um die endgültige Trassenführung. Vorgabe dabei ist es, eine attraktive und schnelle Variante zu schaffen, die es den Radlern ermöglicht, auf einer direkten Routenführung, also ohne Umwege, zum gewünschten Ziel zu gelangen.

Das Konzept sieht vor, die Strecke möglichst breit zu konzipieren (vier Meter), die Steigungen sollen dabei möglichst gering ausfallen, um so eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Die derzeitige Machbarkeitsstudie sieht für den Raum Wiesloch vor, diese Schnellverbindung in der Nähe der Bahnstrecke verlaufen zu lassen. Errechnet wurden etwa 2500 Nutzer pro Tag.

Die nächsten Schritte sehen nun eine Planungsvereinbarung zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Land vor, dabei sollen die Städte und Gemeinden, die in der Region an den Schnellweg angrenzen, mit einbezogen werden. In den Händen des Kreises liegt dann die Federführung für Koordinationsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt.

Für Wiesloch geht es dabei konkret um den Abschnitt zwischen Leimen und dem Bahnhof. Grundlage für die Umsetzung ist ein vom Verkehrsministerium formuliertes Regelwerk, in dem die Gestaltung der Linienführung sowie die Schaffung der begleitenden Infrastrukturen aufgelistet sind. Denn die angrenzenden Kommunen sind für die jeweiligen Anbindungen an den Radschnellweg selbst verantwortlich und müssen auch dafür die Kosten selbst tragen. Ansonsten wird der Radweg vom Land gefördert, allerdings ist dies von definierten Auflagen abhängig. Dabei geht es in erster Linie um die Einhaltung hoher Standards, die in entsprechenden Regelungen festgelegt sind. So ist unter anderem vorgeschrieben, an möglichen Kreuzungen für die Radler ein Vorfahrtsrecht zu schaffen und darauf zu achten, dass der Streckenverlauf so geplant wird, dass kaum Kontakte mit dem anderen Verkehr entstehen. Ebenso gibt es in Sachen "Belag" des Radschnellwegs festgelegte Bestimmungen. Es müsse, so heißt es im Regelwerk, eine "zügige Geschwindigkeit" zu erreichen sein.

Mit der Kooperationsvereinbarung der beteiligten Städte und Gemeinden soll eine "gegenseitige, vertrauensvolle Zusammenarbeit" bei der Umsetzung gewährleistet werden, um eine positiv Beteiligung am gesamten Prozess sicherzustellen. Nicht zufriedengeben wollte sich in der Gemeinderatssitzung mit dem derzeitigen Stand Gerhard Veits, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. "Wir versuchen jetzt bereits seit drei Jahren, in dieser Sache voranzukommen, das geht mir alles zu langsam." Auch der jetzt vorgelegte Kooperationsvertrag, dem die beteiligten Gemeinden noch nicht alle zugestimmt hätten, könne daran nichts ändern. Bereits 2018 seien erste Gespräche geführt worden. "Die Zeitverzögerung kann nicht in unserem Interesse sein", fügte er hinzu. Es gehe nun darum, möglichst zügig die Hausaufgaben zu machen. Einen Beitrag dazu sieht er darin, eine Planungsgruppe der beteiligen Kommunen ins Leben zu rufen. Vor allem müsse es darum gehen, die Grundstücksverhältnisse entlang der geplanten Strecke zu klären und auch die natur- und umweltrelevanten Dinge zu prüfen.

"Auch wir wünschen uns, dass endlich Fahrt in dieser Sache aufgenommen wird", so Richard Ziehensack, der Fraktionsvorsitzende der SPD. Oberbürgermeister Dirk Elkemann versprach, die Wieslocher Interessen für einen schnelleren Prozess einzubringen. "Wir werden das Thema sicherlich auch in die Beratungen für das bei uns zu erstellende Radwege-Konzept mit behandeln", kündigte er an. Barbara Dortans (CDU) wies darauf hin, es müssten auch die Interessen von Spaziergängern und der Landwirtschaft berücksichtigt werden. Sie begrüßte die Federführung, die beim Kreis liegt, vor allem im Hinblick auf die "Einsammlung" der Fördergelder.