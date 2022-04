Wiesloch. (obit) Die Wieslocher "Spaziergänger" beschäftigen die Kommunalpolitik immer wieder. Vor wenigen Wochen wurden drei Jugendliche, die mit Kreide Botschaften gegen die "Spaziergänger" auf die Straße geschrieben hatten, von der Polizei kontrolliert. Parallel liefen die Gegner der Corona-Maßnahmen unangemeldet und von der Polizei unbehelligt durch die Innenstadt. Nun hatten die Jusos Rhein-Neckar Vertreter der Jugendlichen und Oberbürgermeister Dirk Elkemann zu einem Streitgespräch ins Wieslocher Wohnzimmer eingeladen. Nach dem einstündigen Gespräch äußerten sich beide Seiten positiv, doch die Jugendlichen sparten nicht mit Kritik an Umgang der Stadt mit den "Spaziergängern". Pascal Wasow, Vorsitzender der Jusos Rhein-Neckar, begrüßte den Dialog: "Sie haben hier junge Menschen, die sich politisch äußern und aktiv sind."

Kernthema war der Auftritt des OB bei der angemeldeten und umstrittenen Corona-Kritiker-Kundgebung Ende März. "Das war mit Sicherheit nicht einfach", ordnete Wasow Elkemanns Teilnahme ein. Die Jugendlichen sahen die Rede des Stadtoberhaupts kritisch. Henrik Wieditz sprach vom "Überschreiten einer roten Linie", wenn der oberste Repräsentant der Stadt bei einer solchen Veranstaltung spreche und erinnerte an Plakate mit Sätzen wie "Die Leitmedien sind das Virus": "Das ist nicht gut für die Demokratie", so Wieditz.

"Ich habe den Leuten nicht viele Sachen gesagt, die Sie gerne hören wollten", erklärte Elkemann. Er grenze sich stark von diesen ab. Doch auch die Menschen dort müssten gehört werden. Es sei schwer nach einer expliziten Einladung nicht hinzugehen, so der OB, der an die vielen Pfiffe bei seiner Rede erinnerte und vom "intensivsten Auftritt" seiner Laufbahn sprach. "Wenn ich andere Demos besuche, dann auch diese", begründete Elkemann. Auch nach der Pandemie müsse man miteinander auskommen.

Dahingehende stimmte Nils Sandritter, ein weiterer Jugendvertreter, ihm zu. Er betonte, dass der Diskurs wichtig sei, dennoch sei die demokratische Grundordnung bei den "Spaziergängen" nicht gegeben. "Ja, es ist gut, dass die Kundgebung angemeldet wurde", sagte Sandritter, dennoch seien dort Rechte erkennbar. Franzi Wilke erzählte von ihren Erfahrungen im Dialog mit "Spaziergängern". Dabei sei auch der Holocaust geleugnet worden. "Man kann es nicht verharmlosen, dass da Rechte sind", sagte sie.

"Ich erkenne auch, dass dort Rechte aktiv sind", sagte Elkemann. Er habe daher betont, dass sich die Teilnehmenden davon abgrenzen müssten. "Die meisten dort sehen sich nicht als rechts." Elkemann kritisierte die Verallgemeinerung, dass die "Spaziergänger" von den Aktivisten als "Nazis" bezeichnet würden.

Es sei die Verantwortung jedes einzelnen Teilnehmers der "Spaziergänge" zuzuhören, was auf den Veranstaltungen besprochen werde, erklärte Sandritter und sagte: "Alleine der Titel ,Jetzt reden wir’ (Titel der Kundgebung in Wiesloch) ist ein populistisches Mittel." Meinungsfreiheit bedeute nicht, alles sagen zu dürfen, sondern alles sagen zu dürfen, was demokratisch ist, so Sandritter.

Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzt sind viele der Corona-Maßnahmen beendet worden. Am vergangenen Montag waren jedoch erneut "Spaziergänger" in der Wieslocher Innenstadt unterwegs. Wieditz warnte, mit Verweis auf Chatgruppen im Messenger-Dienst "Telegram": "Man erkennt, dass neue Themen in den Gruppen gefunden werden. Die Ideologie der Ablehnung von Staat und Demokratie wird aufrecht erhalten." In den Chats wurde regelmäßig für die "Spaziergänge" geworben.

Trotz teils harter Diskussion zeigte sich Elkemann nach der Runde positiv: "Ich finde es klasse, dass Sie eine Meinung haben", betonte er gegenüber der Gruppe. Das sei bewundernswert. Die Dialogbereitschaft des Bürgermeisters fassten auch die Jugend-Vertreter positiv auf. Von der Stadt forderten sie aber in Sachen "Spaziergänger" eine "klare Abgrenzung und keine Verharmlosung."