Wiesloch. (seb) Ein "starkes Zeichen" setzten rund 300 Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft auf dem Adenauerplatz in Wiesloch. Das stellte Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf der Mahnwache zum Gedenken an die Opfer von Hanau fest, zu der das Bündnis für Demokratie und Toleranz Wiesloch aufgerufen hatte.

Fürs Bündnis begrüßte Adrian Seidler neben Elkemann auch Pfarrer Alexander Hafner, der für die katholische Seelsorgeeinheit und die evangelische Kirchengemeinde sprach, Sultan Demir von der Alevitischen Gemeinde und Turan Öcalan von den Moscheegemeinden in Wiesloch und Walldorf. Adrian Seidler freute sich, "auch wenn der Anlass ein trauriger ist", dass so viele an der Mahnwache teilnahmen. Abschließend bat Jan-Peter Oppenheimer um Unterstützung fürs Bündnis: "Wenn die Zeiten kälter werden, sollte man zusammenstehen."

Seidler erinnerte eingangs an das Attentat in Hanau, bei dem "zehn unschuldige Menschen starben", aber auch an den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, den Anschlag auf eine Synagoge in Halle und an die "Verbrechen rechtsradikaler Netzwerke". Er hob zudem "Hass, Ausgrenzung und Intoleranz" hervor, die "jeden Tag im Internet" zu erleben seien. Jetzt habe man wieder erlebt: "Aus Worten werden Taten."

Nicht nur "wegen unserer Geschichte", sondern vor allem, "weil es menschlich und notwendig ist", müsse man Solidarität mit den Opfern zeigen, deutlich machen: "Die Mehrheit ist für Toleranz und duldet keine Ausgrenzung." Menschen, "die sich hier nicht mehr wohl und sicher fühlen", müssten zu spüren bekommen, "dass sie keine ’Fremden’ sind, sondern Mitbürger und wertvoller Teil unserer Gesellschaft".

"Fassungslos stehen wir vor so viel Menschenverachtung und Rassismus", sagte Oberbürgermeister Elkemann. "Aber wir sind nicht sprachlos, wir sind nicht tatenlos", betonte er. Er gedachte der Opfer und wünschte deren Familien und Freunden, dass sie irgendwann "Trost finden". Jetzt, betonte Elkemann, müssten die "Vertreter einer weltoffenen Gesellschaft, die wir uns von Rassisten und anderen verwirrten Köpfen nicht kaputt machen lassen", deutlich sagen: "Wir sind die Mehrheit."

Für eine „weltoffene Gesellschaft, die wir uns von Rassisten nicht kaputt machen lassen“, zündeten zahlreiche Menschen während der Mahnwache Kerzen an. Foto: Jan A. Pfeifer

Auch er warnte, dass Worte "in den nicht ganz so sozialen Netzwerken" Taten werden könnten. Überhaupt: "Worte können verletzen", so Elkemann. Der "Polarisierung der Gesellschaft" müsse man entgegenwirken und "geistigen Brandstiftern sachlich, aber bestimmt", entgegentreten. Sein Appell: "Seien wir alle Teil der Lösung", jeder trage Verantwortung.

Pfarrer Hafner zitierte aus einem Brief, in dem der ökumenische Arbeitskreis "Entsetzen und Trauer" angesichts der "entsetzlichen Morde in Hanau" ausgedrückt hatte. Man hoffe und bete, "dass Menschen in verantwortungsvollen Positionen endlich wirksam gegen solchen Wahnsinn vorgehen können". Der Anschlag in Hanau habe keine "Fremden" getroffen: "Das waren unsere Mitbürger."

Im Namen der beiden Kirchen schloss Hafner mit dem Gebet der Vereinten Nationen, das die Hoffnung ausdrückt, eine Welt zu schaffen, deren "Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung".

"Es tut mir in der Seele weh, wenn Menschen ihrer Herkunft wegen aus dem Leben gerissen werden", sagte Sultan Demir. Wie könne sich so viel Hass in einer Person aufstauen gegenüber Menschen, "nur weil sie anders reden, aussehen oder glauben". Zum ersten Mal in ihrem Leben frage sie sich: "Wo gehöre ich hin?". In Heidelberg geboren, in Wiesloch aufgewachsen: "Bin ich kein Teil von euch?"

Nicht nur sie empfinde so, aber "wir wollen uns von dieser Angst nicht überkommen lassen". Jetzt müsse man "ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben" setzen, so Sultan Demir, das "gesellschaftliche Miteinander stärken" und tagtäglich "den ’Fremden’ begrüßen, berühren und kennenlernen". Ein friedliches Zusammenleben könne nur gelingen, "wenn wir näher zusammenrücken, lasst uns hier und heute damit starten".

"Gottes Segen sei auf euch, Salam Aleikum", begrüßte Turan Öcalan die "lieben Menschen, die sich in Liebe, Respekt und Toleranz verbunden" fühlten. Es sei ein "trauriger Anlass", aber "es stärkt uns, dass so viele unterschiedliche Menschen sich heute zusammengefunden haben, um ein Zeichen der Toleranz und des Zusammenhalts zu setzen".

Die Vornamen der Opfer dieses "fürchterlichen rassistischen Anschlags" nennend, betonte er: "Es waren junge Menschen mit Träumen, mitten im Leben, die nur mal chillen wollten, keine ’Fremden’, sondern ein Teil von uns." Aber "wir lassen Rechtsextreme keinen Keil zwischen uns treiben", betonte Öcalan: "Ihr Hass ist unser Ansporn, stärker zusammenzuhalten und näher zusammenzurücken."