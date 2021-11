Wiesloch. (pol/mün) Ein Bussard wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Mühlhausen und Dielheim verletzt. Der Autofahrer, der das Tier angefahren hatte, meldete der Polizei, dass der Greifvogel verletzt im Straßengraben sitzt.

Und dann begann für die Polizisten eine etwas schwierigere Rettungsaktion: Der Vogel begrüßte die Beamten mit weit aufgerissenem Schnabel und seiner Flügelspannweite von etwa 1,30 Metern. Als sie ihn endlich fixieren konnten, stellte sich heraus, dass die Transportbox im Dienstagwagen deutlich zu klein war.

Also was tun? Ein großer Umzugskarton wurde vor Ort gebracht und "durch das taktisch kluge Vorgehen aller Beteiligten" konnte der verletzte Bussard dingfest gemacht werden, berichtet die Polizei.

Anschließend ging die Fahrt im Streifenwagen zu einer Pflegestelle in Sandhausen. Diese hatte dankenswerterweise die Aufnahme zugesagt, genau wie bei einem weiteren Mäusebussard, der 24 Stunden vorher dort abgegeben wurde. Von der Auffangstation kam am Abend dann die gute Nachricht, dass es den angefahrenen Vogel nicht allzu schlimm erwischt hat und er bald wieder in die Lüfte steigen kann.