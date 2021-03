Wiesloch. (RNZ) Nachdem bereits andere Gemeinden ein Corona-Schnelltestzentrum errichtet haben, zieht die Stadt Wiesloch nun nach. Ab Mittwoch haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich im Anbau der Stadionsporthalle in der Parkstraße kostenfrei auf das Coronavirus überprüfen zu lassen.

Die Schnelltestungen sind an zwei Tagen der Woche möglich: mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr und samstags zwischen 9 und 11 Uhr. Der Vorgang wird vom Roten Kreuz (DRK), den Maltesern, dem Technischen Hilfswerk und der Gesamtfeuerwehr Wiesloch begleitet und durchgeführt. Die Testkits, die verwendet werden, hat das Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt.

Einmal in der Woche darf sich nun jeder Bürger und jede Bürgerin ab 14 Jahren mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland kostenfrei testen lassen. Bei Personen unter 18 Jahren ist die Einverständnis der Eltern erforderlich. Nicht getestet werden Bürger mit Covid-19-Symptomen, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten oder Menschen, die anderweitig einen Testanspruch haben, beispielsweise Personal in Heimen und Krankenhäusern. Diese können sich im Testzentrum in Reilingen oder in einer Corona-Schwerpunktpraxis auf das Virus überprüfen lassen.

Das Gemeinschaftsprojekt, ein Schnelltestzentrum zu errichten und zu betreiben, stößt bei den Angehörigen der Hilfsorganisationen auf gute Resonanz. "Wenn wir Infektionsketten unterbrechen wollen, müssen wir auch asymptomatische Menschen testen: Ihnen merkt man die Erkrankung nicht an, dennoch sind sie infektiös und besuchen beispielsweise Freunde oder Verwandte", schildert Mario Strammiello, Ortsvereinsarzt des federführenden DRK Wiesloch.

Um das Angebot im Wieslocher Schnelltestzentrum wahrzunehmen, ist immer ein Termin erforderlich: Dieser kann einfach online über die Homepage der Stadt gebucht werden, den Link finden Interessierte auf der "Corona"- Unterseite. Wer keinen Internetzugriff hat, kann sich auch von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, über Telefon 0 62 22/8 42 08 an die Stadt wenden.