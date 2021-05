Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Mehrheitlich und gegen die Stimmen der Grünen hat Wieslochs Gemeinderat den ersten Bauabschnitt für ein kombiniertes Wohn- und Gewerbegebiet am Rande von Frauenweiler in namentlicher Abstimmung beschlossen.

Zwar gingen sicherlich Flächen für die Landwirtschaft verloren und auch der Umwelt- und Artenschutz sei betroffen, auf der anderen Seite habe man hohen Bedarf an Wohnraum und auch die Nachfrage nach Möglichkeiten für Gewerbeansiedlungen sei nach wie vor stark: So argumentierte Harald Schneider, der Leiter des Fachbereichs "Stadtentwicklung und Baurecht". Bewusst habe man vorgeschlagen, abschnittsweise vorzugehen und nicht alle drei vorgesehenen Abschnitte in einem Durchgang zu realisieren. "Auch wenn dies mehr Geld kostet", fügte er hinzu.

Wie Stefan Haberkorn vom Büro einer Kommunalentwicklungsgesellschaft ergänzte, soll das Vorhaben im Bereich Neues Sträßel/Am Schwimmbad am Wieslocher Stadtrand und dem Oberen- und Unteren Sandpfad in Frauenweiler umgesetzt werden.

Insgesamt bieten alle drei Bauabschnitte laut Verwaltungsvorlage Potenzial für Bruttobauland von 9,6 Hektar (netto: sechs Hektar) Größe und Gewerbeflächen von fast neun Hektar. Im ersten Bauabschnitt sind zunächst vier Hektar für Gewerbe in den Planungen vorgesehen, etwas weniger für die eigentliche Wohnbebauung. Teilweise wird das Gebiet von der Bundesstraße B 39 durchschnitten.

Nicht ins Auge fassen wolle man, so Schneider, eine nahtlose Anbindung von Frauenweiler an das Wieslocher Stadtgebiet. "Deshalb haben wir bewusst einen Grünstreifen mit in das Konzept integriert", ergänzte Haberkorn. Zudem habe man die Fläche für das Gewerbegebiet nach nochmaliger Untersuchung verkleinert. Jetzt gehe es darum, mit einer eigens aufgestellten Preisgestaltung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern die Verhandlungen aufzunehmen. Weitere Details sollen dem Gemeinderat nach der Sommerpause vorgelegt werden.

Stefan Seewöster (Wählergemeinschaft Frauenweiler/Altwieslocher Liste) lobte zwar, dass die Verwaltung den Wünschen der Fraktionsgemeinschaft gefolgt sei und drei Bauabschnitte vorsehe. Das "Aber" folgte jedoch prompt: Das Konzept berücksichtige nicht die Anregungen aus der Bürgerschaft im Rahmen des "Insek"-Prozesses zum Stadtentwicklungskonzept. Es sei eindeutig festgelegt worden, dass Frauenweiler zwar weiter wachsen solle, seinen "Dorfcharakter" jedoch behalten müsse. "Wir haben uns daher vorgestellt, dass Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser entstehen" und eben nicht – so die Vorlage – "140 Einheiten im Geschosswohnungsbau und lediglich 13 Einzelhäuser sowie 82 Reihen- und sogenannte Kettenhäuser", kritisierte Seewöster. "Wir wollen Dorf sein und Dorf bleiben."

Ein kombiniertes Wohn- und Gewerbegebiet könnte am Rande von Frauenweiler entstehen und sich teilweise über die B 39 hinweg bis fast an den Wieslocher Stadtrand erstrecken. So lautet jedenfalls der Vorschlag der Stadtverwaltung. Foto: Pfeifer

Auch die Qualität der Bebauung sei wichtig: "Wenn es ins Bild passt, ist auch eine dichtere Bebauung möglich. Es sollten Gestaltungsvorgaben fürs Bauen gemacht werden", so Seewöster. Die jetzt präsentierte Planung sei in manchen Punkten fragwürdig, insbesondere die zusammenhängende Geschossbebauung im Norden und Osten. So forderte er, die Höhe der Gebäude auf 3,7 Vollgeschosse zu begrenzen. Auch müssten die Mehrfamilienhäuser besser auf der Gesamtfläche verteilt werden. "Sollten unsere Forderungen nicht berücksichtigt werden, können wir dem späteren Bebauungsplan nicht zustimmen."

Anderer Ansicht war Klaus Rothenhöfer (SPD), der sich ausdrücklich für eine mehrgeschossige Bauweise aussprach. Es gehe schließlich darum, günstige Wohnungen anzubieten. "Wir werden uns als SPD daher bei dem zweiten und dritten Bauabschnitt für einen 20-prozentigen Anteil von günstigen Wohneinheiten stark machen", sagte er. Dem Bestreben, keine neuen Erschließungen vorzunehmen, erteilte er eine klare Absage: Gerade dies hatten jedoch die Grünen gefordert.

Die Planungen stünden im Gegensatz zu dem Beschluss, die gesteckten Klimaziele bis 2041 zu verwirklichen, so Susanne Merkel-Grau (Grüne). Sie zog Parallelen zur Vorgehensweise in der Äußeren Helde und verwies auf die finanziellen Risiken des Projekts. "Da wird mit viel Blauäugigkeit vorgegangen."

Für den ersten Bauabschnitt gab es jetzt eine Mehrheit, es wurde aber auch viel Kritik laut. Foto: Pfeifer

Unterstützung erhielt sie von der Klimaschutzmanagerin der Stadt, Rebecca Mandler. Durch das Baugebiet werde viel Ackerfläche versiegelt. "Für den Klimaschutz sicherlich negativ und aus meiner Sicht wird die CO2-Belastung ansteigen", betonte sie. Auch die Umweltbeauftragte Monika Stein erklärte, man bekomme den Artenschutz trotz der vorgesehenen Ausgleichsflächen nicht in eine positive Bilanz. Merkel-Grau erklärte, deswegen werde man nicht zustimmen: "Eigentlich müsste man aus dem Projekt aussteigen".

Oberbürgermeister Dirk Elkemann verwies auf die wirtschaftlichen Aspekte. "Mehr Einwohner bringen mehr Geld." Im Moment stagniere dies. Auch für Unternehmen wäre ein Scheitern des Projekts damit verbunden, dass sie sich andernorts ansiedeln würden. Fritz Zeier (Freie Wähler) nannte den Bedarf als Grund für die Zustimmung seiner Fraktion, "auch wenn dies nicht klimaneutral umzusetzen ist". Katharina Ebbecke (Grüne) meinte, mit der Erderwärmung und dem Klimawandel könne man nicht verhandeln und Markus Grimm (CDU) bezeichnete die Situation als "klassischen Zielkonflikt". Man lebe schließlich nicht auf einer "elitären Insel". Man müsse Wohnungssuchenden und Unternehmen eine Perspektive bieten, daher Zustimmung.