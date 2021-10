Egal ob am Tag oder mitten in der Nacht: Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch rücken nicht nur zu Brandeinsätzen – wie hier bei der Beschäftigungsinitiative Biwu im April 2015 – aus, sie kümmern sich zum Beispiel auch um die schweren Autounfälle auf der A 6. Foto: Carina Kircher

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ab Januar 2022 sollen, vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt in der nächsten Sitzung am 27. Oktober zu, die Aufwandsentschädigungen für die Freiwilligen Feuerwehren in Wiesloch angehoben werden. Eine entsprechende Neufassung der Satzung wurde jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt vorgestellt.

Aufgeteilt in mehrere Abschnitte sieht die neue Regelung unter anderem vor, pauschal 8,50 Euro pro geleistete Einsatzstunde zu zahlen, und auch für Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge werden die Beträge angehoben: Auf bis zu 100 Euro für Lehrgänge, die über 80 Unterrichtsstunden gehen. Geregelt wird in der neuen Satzung auch die Verpflegung: Essen erhalten die Wehrleute bei einem Einsatz von über vier Stunden.

Für ehrenamtlich tätige Angehörige der Wehren, die "über das übliche Maß hinaus" ihren Dienst versehen, ist eine zusätzliche Entschädigung – pro Jahr – bis zu 1440 Euro vorgesehen. Darunter fallen beispielsweise die Abteilungskommandanten, Gerätewarte und jene, die sich um die Technik kümmern. Außerdem werden die jeweiligen Fördervereine der Feuerwehren in Wiesloch und den Stadtteilen unterstützt. "Wir haben die Aufwandsentschädigung letztmals vor zehn Jahren angepasst", verwies Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf die Notwendigkeit. Sogar elf Jahre hatte es damals gedauert, ehe 2011 die Satzung entsprechend geändert worden war.

"Die Erhöhung soll keine Belohnung, sondern eher eine Anerkennung und Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit darstellen", sagte Elkemann. Insgesamt umfasst das Paket einen Betrag von 50.000 Euro pro Jahr, der im kommenden Haushalt eingestellt werden soll. In der Sitzungsvorlage heißt es unter anderem, man habe sich bei der jetzt präsentierten Neufassung an der aktuellen Mustersatzung des Gemeindetags orientiert und mit dem Ausschuss der Feuerwehr Wiesloch eine Anpassung vorgenommen, die die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt habe.

Klaus Bouchetob (Grüne) signalisierte zwar grundsätzlich Zustimmung, meinte aber, das sei doch "zu viel Holz", das auf der Ausgabenseite stehe. "Ich habe Bauchschmerzen, da ja andere, die ehrenamtliche Arbeit leisten, nicht bedacht werden", sagte Bouchetob und regte an, die 50.000 Euro stattdessen lieber in den Klimaschutz zu stecken.

Stefan Seewöster von der Fraktionsgemeinschaft Wählergemeinschaft Frauenweiler/Altwieslocher Liste entgegnete, eine Freiwillige Feuerwehr zu unterstützen, gehöre zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Und dies im Gegensatz zu anderen, ehrenamtlichen Aktivitäten, da es sich dabei um sogenannte "Kann-Aktivitäten" handele. "Wir müssen darauf achten, eine schlagkräftige und personell gut ausgestattete Feuerwehr im Stadtgebiet zu haben", unterstrich Seewöster. Ansonsten müsse man eine Berufsfeuerwehr aufbauen und da würden 50.000 Euro noch nicht einmal für einen Feuerwehrmann ausreichen.

Markus Grimm (CDU) ergänzte, man gebe das Geld "wohlüberlegt" aus und handele nach den Empfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes. "Da kann man nicht sparen", meinte denn auch Richard Ziehensack (SPD) und Jochen Filsinger (Freie Wähler) fügte hinzu, es sei eigentlich schade um die Diskussion zu diesem Punkt. Es könne schließlich nicht alles in den Klimaschutz gesteckt werden.