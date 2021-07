Wiesloch. (hds) Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Ab kommenden Montag, 5. Juli, ist der Eintritt ins Wietalbad während der kompletten Öffnungszeit möglich, die bisherige Regelung mit zwei Schichten entfällt. Die Zahl der Besucher wurde mit 1600 pro Tag festgelegt.

Wie Rüdiger Kleemann, der Leiter der Stadtwerke, in der Gemeinderatssitzung berichtete, macht dies die seit einigen Tagen geltende, neue Verordnung des Landes Baden-Württemberg möglich. "Wir werden unser System in diesen Tagen dementsprechend umstellen, um so ab der nächsten Woche einen kleinen Schritt zur Normalität gehen zu können", so Kleemann. Er hoffe, diese Erleichterung über den Sommer hinweg beibehalten zu können. Bleiben wird jedoch das derzeitige Buchungssystem. Dies ist direkt über die Homepage der Stadtwerke und auf der Homepage der Stadt möglich.

"Wir müssen ja die Kontakte erfassen", sagte der Leiter der Stadtwerke. Man werde die Entwicklung weiterhin im Griff haben und flexibel vorgehen. Bei Absagen wolle man die frei gewordenen Plätze wieder in das System eingeben. Die Eintrittspreise bleiben auf dem Niveau der Zeit vor Corona, auch die speziellen Angebote für Früh- und Abendschwimmer bleiben bestehen.