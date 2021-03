Wiesloch. (hds) "Ich war total überrascht, habe ich doch mit dieser Auszeichnung nicht gerechnet. Ich nehme diese als Wertschätzung stellvertretend für alle in Wiesloch ehrenamtlich engagierten Menschen entgegen", sagte Katharina Ebbecke. Denn die Wieslocherin erhielt für ihr Wirken beim Verein "Lebenshilfe" am vorgestrigen Mittwoch das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Überreicht wurde es ihr von Staatssekretär Andre Baumann, der auch die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann übermittelte. Baumann hob in seiner Laudatio insbesondere ihre treibende Kraft, Menschen mit einem Handicap eine Stimme zu geben, hervor. "All dies geschieht mit Herzblut, Sie setzen sich ein, stellen Ihr Privatleben oftmals in den Hintergrund und helfen, behinderte Menschen in das gesellschaftliche Leben zu integrieren."

Die Juristin und Mutter von fünf Kindern – die älteste Tochter kam mit dem Down-Syndrom und einer Fehlbildung der Speiseröhre zu Welt – betätigte sich früh in der Lebenshilfe Wiesloch. 1997 trat sie dem Verein bei, bis sie 2006 zur Vorsitzenden gewählt wurde. "Sie haben neue Impulse und Ideen in die Arbeit der Lebenshilfe eingebracht und sind nach wie vor eine echte Bereicherung für diese Einrichtung", so der Staatssekretär.

Baumann zählte die zahlreichen Projekte auf, die von Ebbecke teilweise initiiert wurden. Er nannte so unter anderem die Sanierung der Tom-Mutters-Schule, mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen mit mehrfachen Behinderungen eine optimale Förderung zu ermöglichen.

"Bereits 1998 waren sie federführend an dem Pilotprojekt des integrativen Kindergartens ,Morgentau’ in Wiesloch beteiligt, das erste Inklusionsprojekt in der Kinderbetreuung in Baden-Württemberg überhaupt", so Baumann. Zudem sei Ebbecke stets die berufliche Zukunft der behinderten Jugendlichen wichtig. Als Beispiel nannte er den von ihr begleiteten Erweiterungsbau der Kurpfalzwerkstatt in Wiesloch und auch Ebbeckes erfolgreiches Bemühen, in anderen Einrichtungen für die Betroffenen einen Arbeitsplatz zu finden. Bei all den Planungen und Umsetzungen sei sie stets maßgeblich miteingebunden und unterstütze die jeweiligen Projekte, in dem sie an wichtigen Terminen bei Behörden und Kostenträgern teilnehme.

Neben all diesen Tätigkeiten hat Katharina Ebbecke als Initiatorin 2014 die inklusive Handballmannschaft der TSG Wiesloch, die "Wiesel", gegründet. "Aber damit längst nicht genug, denn sie war über all dieses Engagement hinaus noch 14 Jahre Mitglied des Elternbeirats des Landesverbands Baden-Württemberg der Lebenshilfe." Und: Seit 2014 ist sie für die Fraktion der Grünen im Wieslocher Gemeinderat aktiv.

"Wir sind zwar nicht immer einer Meinung, aber das mindert in keinem Maße meine Hochachtung für all das, was Sie leisten", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Er attestierte ihr, stets einen wichtigen Beitrag für Lösungen beizusteuern. "Dabei gilt immer zu berücksichtigen, dass Sie bereits mit einer großen Familie einen ,Vollzeitjob’ leisten." Eben dieser Familie galt der besondere Dank der Geehrten. "Ohne Euch säße ich heute nicht hier", lobte sie in die Runde, denn alle waren zu der Auszeichnung mit in den Ratssaal des Rathauses gekommen. Ihren Ehemann bezeichnete Ebbecke als, "häuslichen Blitzableiter", der ihr stets den Rücken frei halte und großes Verständnis für ihre Arbeit habe. Dankesworte gingen auch an ihre Eltern, die sich immer dann, wenn sie unterwegs war, um die Kinder gekümmert hätten. Mit Blick auf ihre Kinder meinte sie, für sie gehöre die "Lebenshilfe" mit dazu. Jeder von ihnen gehe jetzt seinen eigenen Weg, jedoch bilde man nach wie vor eine "verschworene Gemeinschaft". Ihr Dank ging auch an Jürgen Piesch, Geschäftsführer der Lebenshilfe, und das gesamte Team. "Alleine wäre das alles nicht zu schaffen."