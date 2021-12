Von Tobias Törkott

Wiesloch. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien steht, kommende Woche könnte Olaf Scholz bereits zum Kanzler der Bundesrepublik gewählt werden. Darüber entscheiden SPD und FDP bei Parteitagen am Wochenende, die Grünen lassen ihre Mitglieder bei einer Urabstimmung über die Koalition urteilen.

Mit dem FDP-Abgeordneten Jens Brandenburg hat auch ein Walldorfer direkt am Koalitionsvertrag, insbesondere im Bereich Bildung, mitgewirkt, leitete sogar eine Verhandlungsgruppe der Liberalen. Und dies zahlt sich nun wohl aus: Am Donnerstag wurde bekannt, dass Brandenburg parlamentarischer Staatssekretär im Bildungsministerium wird. Dieses leitet wohl seine Parteikollegin Bettina Stark-Watzinger. "Ich habe mit ihr hervorragend zusammengearbeitet", so der FDP-Politiker im RNZ-Gespräch über seine neue Chefin.

Mit "nur" 35 Jahren und in seiner zweiten Legislatur übernimmt Brandenburg in der Zukunft bereits nach außen Stellvertreter-Aufgaben für die Ministerin in Ausschüssen oder auch bei öffentlichen Veranstaltungen. Das Bildungsministerium zählt zu den Ministerien mit großem finanziellen Spielraum. Unter anderem wird die berufliche Bildung und auch das Bafög dort geregelt.

Stark-Watzinger saß in den Verhandlungsrunden der Ampel-Parteien, die sich letztlich auf diesen Vertrag einigten. Die Inhalte kamen auch aus den Expertengruppen und tragen somit auch die Handschrift Brandenburgs. "Dieses intensive Arbeiten für mehrere Wochen am Stück, das schweißt schon zusammen", findet Brandenburg, das Klima sei "positiv" gewesen.

Einheitlich gaben sich auch die Ampelparteien in den vergangenen Wochen nach außen: Von Misstönen war nur wenig zu hören. Mit dem Ergebnis, dem Koalitionsvertrag, ist Brandenburg zufrieden, spricht beim Durchlesen von "einem Gefühl der Freude." Immer wieder ist von Abgeordneten zu hören, dass die neue Regierung "Großes erreichen will".

Das kann der Walldorfer Brandenburg nun direkt beeinflussen und wird sich daran auch messen lassen müssen: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Das ist eine starke Gelegenheit, um unsere Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen", so der Walldorfer. Diese sind für den FDP-Politiker vor allem der Digitalpakt 2.0, der "Schulen mehr Planungssicherheit gibt", und das Startchancen-Programm, erklärt Brandenburg. Damit sollen bundesweit 4000 Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. Größere Budgets zur freien Verfügung oder zeitgemäße Lernumgebungen sind dann möglich. Brandenburg spricht von einem "Leuchtturmprojekt." Es gehe um Bildungschancen unabhängig der sozialen Herkunft. Zudem sollen Fachkräfte gefördert und die berufliche Bildung mit einer eigenen Exzellenzinitiative gestärkt werden. "Es freut mich sehr, dass viele meiner Herzensprojekte nun fest im Koalitionsvertrag verankert sind", sagt Brandenburg.

Die FDP wird wohl außerdem die Ministerien Justiz, Finanzen und Verkehr erhalten. Laut dem Walldorfer das Kernprofil der Partei. Er weiß, dass es mit einem Koalitionsvertrag alleine nicht getan ist. Darin würden sich die Ampel-Partner aber auf Augenhöhe wiederfinden. "Es ging nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner", beschreibt Brandenburg. Und so bewertet er auch die Vorhaben im wohl wichtigsten Zukunftsthema der nächsten Jahre, dem Klimaschutz: "Ich bin froh, dass wir uns auf das 1,5-Grad-Ziel festgelegt haben." Klima habe auch bei der FDP einen hohen Stellenwert, wenn auch mit Fokus auf marktwirtschaftlichen Lösungen. "Keine Partei gibt das Programm alleine vor", bezieht er sich auf das Kernthema der Grünen und schiebt hinterher: "Wesentliche Entscheidungen werden in der Koalition besprochen."