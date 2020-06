Wiesloch. (awol) Wir waren mitten in der spannenden Geschichte, in der David überlegte, wie er den Goliath rumkriegen könnte. Wir, das sind das Kindergottesdienst-Team der evangelischen Petrusgemeinde Wiesloch und ich, Petrus, die Handpuppe, die ihre Stimme von meiner Puppenmama Sylvia Klink bekommt. Und dann kam im März dieser Corona-Virus.

Eigentlich haben wir jeden Sonntag immer wahnsinnig viele Kinder und auch Erwachsene bei uns im Kindergottesdienst. Da war ich ganz schön traurig, als ich erfahren habe, dass das nicht mehr geht durch die Verbote. Dann haben wir im Team ganz schnell überlegt, was wir machen können. Und dann haben wir die Videos für den Youtube-Kanal der Gemeinde gemacht – das sind jetzt schon zehn Stück.

Eigentlich bin ich als Handpuppe ganz schön neugierig und frage viel. Aber ich kann auch ganz gut erzählen. Ihr glaubt nicht, wie aufgeregt ich beim ersten Videodreh war. Damals im März war alles noch ganz einfach gemacht. Jetzt gibt es sogar ganz viele Szenenwechsel und alle vom Team machen mit. Zum Beispiel die Familie Beurer mit Bastelvideos. Oder Melanie Hoffmann, die toll die Psalme erzählt. Und ich habe in meiner Petrus-Tasche neben meinem Schlüssel ja auch immer noch was dabei. Das klappt auch im Video. Gut, dass uns Paul Winterstein mit der Kamera filmt, und auch später die einzelnen Filme zusammenbaut. Und viele mehr im Team noch mitmachen – da wäre ich alleine ganz schön überfordert. Eigentlich wäre es aber toll, wenn wir noch jemanden hätten wie Paul, denn der studiert in Mannheim, und hatte nur wegen Corona jetzt ein bisschen Zeit. Vielleicht kannst du ja mal Deinen Papa oder Mama fragen oder Bruder und Schwester, wenn die sich mit Filmen auskennen?

Wenn wir wieder zusammen Kindergottesdienst feiern können, freue ich mich, alle wiederzusehen. Dann zeigen wir mal die Sachen, die nicht in Youtube kamen und beim Filmen nicht so toll geklappt haben – das sind richtig lustige Sachen. Und dann wollen wir auch einen Film drehen in der Stadt, oder ein Abenteuer in der Kirche, oder was mit meinem Petrus-Schlüssel ist. Na ja, ein Filmstar bin ich noch nicht, aber wir haben viele Nachrichten bekommen nach unseren Videos, dass es so toll war und wir unbedingt weitermachen sollen. Da waren sogar Menschen von weit weg dabei, die sich den Kindergottesdienst mit mir in Wiesloch angeschaut haben.

Info: Immer sonntags, um 10.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Petrusgemeinde unter www.ekiwiesloch.de