Wiesloch. (hds) Am Mittwoch haben in der Schillerstraße die vorbereitenden Arbeiten für den Bau der Querungshilfe in der Heidelberger Straße begonnen. Für Fußgehende und speziell für Radfahrende soll ein Übergang geschaffen werden, um an der neuralgischen Stelle die Straße besser überqueren zu können. Derzeit wird die Schillerstraße – auf Höhe der Ebertstraße bis hin zur Heidelberger Straße – im nördlichen Bereich aufgerissen. Dort soll laut Planungen ein breiterer Radweg angelegt werden, der dann bis zur eigentlichen Querung führen wird.

Wegen der jetzt laufenden Aktivitäten ist eine Ein- und Ausfahrt in und aus der Schillerstraße nicht möglich. Die Sperrung wird bis Januar 2021 aufrechterhalten bleiben müssen. Wenn alles gut läuft und vor allem das Wetter mitspielt, soll diese Querungshilfe laut Anja Dahner vom Tiefbauamt der Stadt bereits in einigen Wochen genutzt werden können.

Mit der zuständigen Verkehrsbehörde beim Regierungspräsidium sei das Projekt abgesprochen und genehmigt worden. Dies war notwendig, da die Heidelberger Straße in den Zuständigkeitsbereich des Landes fällt. Zuschüsse vom Land, und das war bereits Mitte des Jahres absehbar, wird es nicht geben. Vor Kurzem hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt 125.000 Euro genehmigt, um die Maßnahme realisieren zu können. Damit liegt man über 50.000 Euro unter der ursprünglichen Kalkulation.