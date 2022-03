Wiesloch. (RNZ) Seit Ende Februar hat sich die Zahl der Impfungen gegen das Corona-Virus im Zuständigkeitsbereich des Landratsamts zwischen 1000 und 1900 pro Woche bewegt. Damit stellt die Behörde nach eigenen Angaben einen so starken Rückgang der Nachfrage fest, dass die Anzahl der Impftermine ein weiteres Mal reduziert wird. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Ab nächster Woche gibt es in Wiesloch im Foyer der Sporthalle am Stadion in der Parkstraße 5 nur noch montagnachmittags und freitagvormittags Impfangebote. Geöffnet ist montags von 13 bis 18.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 14 Uhr. In den Impfstützpunkten im Patrick-Henry-Village in Heidelberg sowie in Sinsheim können Impftermine in der Zeit von 7 bis 20 Uhr gebucht werden.

Der Betrieb des Impfangebots in Wiesloch wird voraussichtlich Ende April eingestellt. Dann werden voraussichtlich nur noch die Impfstützpunkte in Heidelberg, Sinsheim und Eberbach betrieben – und zwar mit eingeschränkten Öffnungszeiten. An den Osterfeiertagen – Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag – bleiben die Impfstützpunkte geschlossen.