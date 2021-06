Wiesloch/Schwetzingen. (Mch) Auf eigenen Wunsch verlässt der Leiter der Seelsorgeeinheit Hockenheim, Pfarrer Jürgen Grabetz, das Dekanat Wiesloch. Vor wenigen Wochen hat Grabetz dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger angeboten, auf die Leitung aller Pfarreien in der Seelsorgeeinheit Hockenheim zu verzichten. Erzbischof Burger hat der Bitte mit Ablauf des 24. September entsprochen.

Der Verzicht kommt nicht überraschend: Bereits im März hatte die Seelsorgeeinheit Hockenheim bekannt gegeben, dass Jürgen Grabetz Gelder der Seelsorgeeinheit unrechtmäßig an Bedürftige ausgegeben habe. Nach eigenen Angaben habe er helfen wollen und dazu sein privates Vermögen, später aber auch Finanzmittel der Seelsorgeeinheit eingesetzt.

"Eine Riesendummheit", wie Grabetz selbst im Rückblick sagt. Im Raum stand der Verdacht der Veruntreuung; eine persönliche Bereicherung soll nicht stattgefunden haben. Jürgen Grabetz hatte sich selbst beim Erzbischof und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und signalisiert, vor der Gemeinde und vor Gericht die volle Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen.

Das ist nun geschehen. Bereits im März hat Erzbischof Burger Jürgen Grabetz von der Vermögensverwaltung der katholischen Kirchengemeinde Hockenheim entpflichtet und von seiner Aufgabe als Dekan des katholischen Dekanats Wiesloch beurlaubt. Zwischenzeitlich haben der Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg und die Staatsanwaltschaft die Sachlage geprüft und weitere Schritte auf den Weg gebracht.

Nach 27 Jahren verlässt Jürgen Grabetz somit im September seine Seelsorgeeinheit und das Dekanat Wiesloch. Bis dahin wird er als Pfarrer und Seelsorger in der Kirchengemeinde Hockenheim wirken, um einen geordneten und verlässlichen Übergang zu gestalten. Wie es vor Ort weitergeht, ist noch offen: Das Erzbistum hat die Stelle des Leitenden Pfarrers ausgeschrieben. Die Amtsgeschäfte im Dekanat Wiesloch führt kommissarisch der stellvertretende Dekan und leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schwetzingen Uwe Lüttinger. Einen neuen Dekan wird der Erzbischof voraussichtlich im Spätherbst ernennen.

Zur Sache an sich hatte sich das Dekanat Wiesloch schon im März geäußert. In einem Schreiben an den Dekanatsrat und die Mitarbeitenden haben Uwe Lüttinger und Klemens Gramlich, der Vorsitzende des Dekanatsrates, geschrieben: "Wir sehen neben dem akuten Fehlverhalten viele Jahre des positiven Wirkens in der Seelsorgeeinheit Hockenheim und im Dekanat. Geradlinig, mit großem Engagement und mit klarer Meinung und Position hat sich Jürgen Grabetz für unseren Glauben sowie für ein gutes Zusammenleben in unserer Kirche und darüber hinaus eingesetzt."

Vor diesem Hintergrund endete der Brief mit einem Wunsch, der gerade jetzt nach Annahme des Verzichtes erneut aktuell sein dürfte: "Pfarrer Grabetz wünschen wir für die kommende Zeit viel innere Kraft, tragende Beziehungen und eine gelingende Suche nach einem guten neuen Anfang."