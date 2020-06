Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Es schwirrt und summt überall, die Bienen kommen von ihrer Suche nach Nahrung zum Stock zurück, am "Hauseingang" herrscht geordnetes Gewusel. Damit kein Chaos entsteht, weiß jeder Biene genau, was sie tun muss, die "Berufe" sind Arbeiterin, Drohne oder Königin – wobei die Drohnen, also männliche Bienen, kein einfaches Leben haben.

Fast 60.000 fleißige Bienen sind bei ihnen aktiv. Foto: Agnieszka Dorn

"Wir haben sechs kleine Völker mittlerweile gezüchtet", erzählt Marcel Widmann von der Hobbyimkerei "The Honey Bees" in Altwiesloch. Eins ihrer Völker besteht je nach Jahreszeit zwischen 10.000 und 15.000 Bienen, es schwirren also bis zu 60.000 der nützlichen Insekten durch den Garten. Nicht alle verlassen den Stock, auch kommen nicht alle gleichzeitig von den Flügen zurück.

Aus Liebe zur Natur und zur Entspannung vom Berufsstress haben der 24-Jährige und seine Lebensgefährtin Jennifer Menrath 2018 mit der Bienenzucht angefangen. Den Grundstein dafür legte einst Marcel Widmanns Opa, er züchtete

damals Bienen und erntete Honig. Es ist bekannt, wie lecker selbst hergestellter Honig aus der eigenen Region und von heimischen Pflanzen ist. Natürlich prägen die jeweiligen Blüten, die die Bienen "abernten", den Geschmack des Honigs, je nach Region und auch Jahreszeit, ob Frühsommer oder nahender Herbst, verändert er sich.

Den ersten Stock bekam Marcel Widmann an seinem Geburtstag 2018 geschenkt, erzählt er. Schon zuvor hatte das Paar sich das Wissen durch Fachliteratur angeeignet und durch befreundete Imker ausgebaut. Den ersten Stock im Garten stehen zu haben, sei unbeschreiblich gewesen, erzählt Jennifer Menrath lächelnd. Von der digitalen Initiative "Hektar Nektar" haben die beiden im Zuge des "Projekts 2028" Schutzanzüge, Besen und weitere Ausrüstung bekommen und legten los.

Schon bald folgten die nächsten Völker und die Anzahl der Bienchen wuchs. Die Nachbarn hatte das Paar über ihre Hobbyimkerei informiert und sich mit ihnen abgestimmt. Von der Honigernte war man zunächst aber weit entfernt, erst vor wenigen Wochen wurde das "Flüssige Gold" zum ersten Mal und nicht ohne Stolz geerntet.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagt Hobbyimker Widmann, der bei den "Winzern von Baden" in Wiesloch eine Ausbildung zum Weintechnologen absolviert. Das Paar hat der ersten Honigernte förmlich entgegengefiebert. Bevor er aber vom Menschen genossen werden kann, muss der Honig reif sein, erzählt Jennifer Menrath. Zu früh geernteter Honig kann schnell wässrig werden und ab einem bestimmten Wert droht sogar eine Vergärung. Mittels Refraktometer, mit dem beispielsweise Winzer auch ihre "Oechsle" bestimmen, wird der Zuckergehalt bestimmt.

Eerst kürzlich fand die erste Honigernte statt. Foto: Agnieszka Dorn

Schon um 8.30 Uhr geht es mit der Honiggewinnung los, beide ziehen ihre Imkeranzüge über und holen einige Waben aus dem Stock. Zu viele darf der Mensch nicht entnehmen, damit die Bienen bei gegebenenfalls schlechten Wetter noch Nahrungsvorräte haben. Die von den Bienen geschlossene Wabe wird mittels eines Schabers "aufgedeckelt" und sie kommt in die Honigschleuder, die von Hand betrieben wird. Lange dauert es nicht und das flüssige Gold fließt durch ein Sieb in einen Eimer. Neben dem Honig stellen Widmann und Menrath übrigens auch Kerzen aus Bienenwachs her. "Wir entspannen uns einfach beim Imkern und freuen uns, Honig aus der Region herzustellen", so Widmann.

Ganz ohne "Schmerz" funktioniert die Imkerei allerdings nicht, das Paar musste auch schon mal den einen oder anderen Bienenstich einstecken. Ein Bienenvolk besteht je nach Rasse und Jahreszeit aus bis zu 70.000 Bienen. Das Leben einer Arbeitsbiene ist relativ kurz, im Sommer sind es um die 35 Tage, eine Winterbiene kann schon mal neun Monate leben. Einen schweren Stand haben die Drohnen, ihre einzige Aufgabe besteht darin, die Königin zu befruchten. Und das ist gar nicht so einfach, denn sie müssen richtig um die Königin buhlen und sich gegen viele Konkurrenten durchsetzen. Und ist das geschehen und sie haben die Königin erobert, gibt es dennoch kein "Happy End", denn nach der Befruchtung stirbt die Drohne. Die leer ausgegangenen Drohnen hingegen haben eine Art Gnadenfrist und leben noch etwa 40 Tage. Was das bessere Los ist, sei dahingestellt ...

Das Herz von Marcel Widmann und Jennifer Menrath schlägt für die Honigbiene, die laut den beiden im Bestand nicht gefährdet ist, weil viele professionelle und Hobbyimker dem entgegensteuern. Vom Aussterben bedroht sei die Wildbiene, erläutert Marcel Widmann, sie verdiene mehr Schutz durch den Menschen.