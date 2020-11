Wiesloch. (RNZ) Um auch in diesem Winter Obdachlose mit einem warmen Nachtquartier zu unterstützen, betreibt die Stadt Wiesloch im Untergeschoss des Adelsförsterpfads 10/0 einen Erfrierungsschutz. In der kalten Jahreszeit ist dieser durchgehend geöffnet. Dort sind Schlafplätze inklusive Bettwäsche eingerichtet, um Menschen ohne Wohnung die Möglichkeit zum Übernachten zu geben.

Außerdem gibt es in Walldorf, Wieslocher Straße 2, eine Begegnungsstätte für wohnungslose Menschen: die "Plattform". Sie ist Montags bis freitags von 11 bis 16.30 Uhr, samstags und an Feiertagen von 12 bis 16 Uhr geöffnet ist. Dort besteht die Möglichkeit, sehr günstig eine warme Mahlzeit und kostenlos Kaffee oder Tee zu erhalten. Ferner gibt es Duschen und Waschmaschinen.

Doch nicht immer werden solche Unterstützungsangebote von den Betroffenen auch wahrgenommen. Viele leiden neben Armut oft unter sozialen Problemen oder Schamgefühlen. Umso wichtiger sei es, achtsam zu sein, wenn man einen Menschen in Not sehe, appelliert die Stadt. In Wiesloch können sich Bürgerinnen und Bürger an das Ordnungsamt unter 0 62 22/8 42 62 oder an das Polizeirevier unter 0 62 22/5 70 90 wenden. Bei hilflosen, erfrierungsgefährdeten Menschen und im Notfall ist der Rettungsdienst unter 112 zu erreichen.