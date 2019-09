Der Wieslocher Herbstmarkt wird (wie auf unserem Bild aus dem vergangenen Jahr) am kommenden Wochenende sicher wieder für einen Besucheransturm in der Innenstadt sorgen. Archiv-Foto: Jan A. Pfeifer

Wiesloch. (hds) Es wird von Tag zu Tag kühler, die dritte Jahreszeit kündigt sich vor allem in den Morgen- und Abendstunden an. Zeit für den traditionellen Herbstmarkt, der am kommenden Wochenende, am 28. und 29. September, wieder für eine belebte Wieslocher Innenstadt sorgen wird.

Los geht es am Samstag um 11 Uhr. "Wir haben erneut rund 100 Verkaufsstände, das unterstreicht den Stellenwert des Herbstmarkts", so Michael Maier, der Geschäftsführer des organisierenden Vereins "Stadtmarketing". An beiden Tagen haben die Besucher Gelegenheit, jeweils bis 18 Uhr durch die Innenstadt zu bummeln, Freunde zu treffen und sich an den unterschiedlichsten Angeboten zu erfreuen. "Erfahrungsgemäß ist am Sonntag der größere Besucheransturm zu erwarten", meinte Uwe Dörner, der Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins, zumal am verkaufsoffenen Sonntag auch zahlreiche Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Dann können sicherlich Kleidung oder Schuhe für die "kältere Jahreszeit" ausgesucht und gekauft werden. "Wir bieten eine bunte Marktmeile mit einigen Highlights", kündigte Maier in einem Pressegespräch an. Von Kunsthandwerk über Schmuck bis hin zu Lederwaren wird es eine breite Palette an Waren geben, auch die Freunde von Wurst-, Käse- und Brotspezialisten kommen voll auf ihre Kosten. Die Organisatoren wollen die Veranstaltung nutzen, "um Wiesloch als attraktive Einkaufs- und Genussstadt zu präsentieren und somit nachhaltig Werbung zu machen", sagte Maier. Das kulinarische Angebot an den beiden Tagen garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Natürlich dürfen neuer Wein und der dazu gehörende Zwiebelkuchen auf den Speisekarten nicht fehlen, darüber hinaus gibt es viele weitere Gaumenfreuden. "Der Schulterschluss zwischen den Gastronomen und dem Einzelhandel garantiert, dass alle davon profitieren", freute sich Maier auf das zweitägige Ereignis.

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Am Sonntag spielt Stefan Zirkel mit seiner Band "So!" an der Ecke Rathausgasse und Pfarrstraße auf und in der "Genussmeile" von TeGeDu gibt es leckeren Flammkuchen und Wild vom Grill. In der Schwetzinger Straße kann man ebenfalls am Sonntag auf dem Flohmarkt stöbern, um das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Wer direkt miterleben möchte, wie frischer Apfelsaft gepresst wird, kann dies (am Sonntag) am Rand des Adenauerplatzes tun. Dort führen die Schlepperfreunde Nordbaden das Pressen nach alter Tradition vor. Der frische Apfelsaft kann dann direkt vor Ort verkostet werden.

Auch das Agendabüro der Stadt Wiesloch nimmt mit einem Stand zum Fairen Handel und ökologischen Fußabdruck am Herbstmarkt teil. Der Stand wird in der Ringstraße auf der Leimbachseite zwischen Bäumen zu finden sein.

Das städtische Museum im mittelalterlichen Wehrturm, dem "Dörndl", hat an beiden Tagen jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. So können die Herbstmarkbesucher einen kleinen Abstecher in das historische Gemäuer unternehmen und sich unter anderem über den einstigen Bergbau in Wiesloch informieren. Bleibt jetzt zu hoffen, dass das Wetter mitspielt, aber bei dem bekannt guten Draht "nach oben" dürfte dies kein Problem sein.

Wie die Stadt mitteilt, werden anlässlich des Herbstmarktes folgende Straßen gesperrt: Am 28. und 29. September die Fußgängerzone, der Marktplatz und die Ringstraße ab dem Einmündungsbereich Röhrbuckel. Am 30. September die Hauptstraße zwischen dem Kegelbahnweg und der Schwetzinger Straße und die Schwetzinger Straße zwischen der Hauptstraße und der Mühlgasse. Die Verkehrsbetriebe fahren an den beiden Tagen Umleitungsstrecken. Die geänderten Fahrstrecken und die damit verbundenen Haltestellenverlegungen werden an den Haltestellen ausgehängt.