Wiesloch. (hds) Der Haushalt ist in trockenen Tüchern: In der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr gab es zu dem bereits im November vorgelegten Zahlenwerk ein einstimmiges Votum des Gremiums. Auch der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wurde einstimmig verabschiedet. Erfreuliche Veränderungen gegenüber der November-Präsentation konnten Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Kämmerin Petra Hoß gleich zu Beginn verkünden, wird doch die Kreisumlage um einen Punkt gesenkt und so verbleiben etwa 420.000 Euro in den städtischen Kassen. Genau um diesen Betrag hat sich die ursprünglich geplante Darlehensaufnahme, die auf knapp 18 Millionen Euro für das kommende Jahr veranschlagt worden war, gesenkt. Die Netto-Neuverschuldung liegt demnach bei 15 Millionen Euro.

Bei der Einbringung des Haushalts für das kommende Jahr hatte Kämmerin Petra Hoß darauf verwiesen, dass der Mehrbedarf in den Teilhaushalten in Höhe von 2,5 Millionen nicht vollständig durch eine Erhöhung des Überschusses im Zentralbereich abgedeckt werden könne. Die Folge: Das ordentliche Ergebnis schrumpft um rund 1,1 Millionen Euro und so wird im Ergebnishaushalt nur noch ein Überschuss von etwas mehr als 570.000 Euro ausgewiesen werden können.

Im Vorjahr waren es noch mehr als 1,6 Millionen Euro. Der negative Trend werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, bereits 2021 müsse von einem Fehlbetrag von rund 480.000 Euro ausgegangen werden und diese Negativspirale werde nach derzeitigen Berechnungen auf mehr als 930.000 Euro im Jahr 2023 anwachsen.

Negativ wirke sich der Rückgang des Gemeindeanteils bei der Einkommenssteuer aus. Die Orientierungsdaten des Landes weisen diesen aus. Dort wurde ein Rückgang der Steuereinnahmen im Land für 2020 von insgesamt 42 Millionen Euro errechnet – mit den entsprechend geringer ausfallenden Zuwendungen für die Städte und Gemeinden.

"Aus meiner Sicht ist es zwingend notwendig, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wiesloch auf den Prüfstand zu stellen und kritisch zu beurteilen", hatte Petra Hoß bei der Einbringung vor knapp vier Wochen betont. Das vor allem im Hinblick auf den stets ansteigenden Schuldenberg.

Denn bis 2023 müsse man weiter Darlehen aufnehmen, um die anstehenden Investitionen verwirklichen zu können. "Es sind dies in den nächsten drei Jahren insgesamt 34 Millionen Euro, die wir als Kredite benötigen, mit der Folge, dass sich der Schuldenstand der Stadt unter Berücksichtigung der Tilgungen von derzeit 37,1 Millionen auf dann 59,6 Millionen Euro erhöhen wird", so Petra Hoß im November.

Aus Sicht der Kämmerin müssten die Einnahmemöglichkeiten daher "konsequent ausgeschöpft" und bei den Ausgaben "effektiv und effizient" vorgegangen werden. Das gesamte Haushaltsvolumen Wieslochs weist für 2020 insgesamt 95,1 Millionen Euro auf, nochmals eine Steigerung gegenüber dem Rekordhaushalt aus dem Vorjahr (rund 92 Millionen Euro).

Im Rahmen der Aussprache wurde ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit 16 zu zehn Stimmen angenommen. Für das kommende Jahr werden 200.000 Euro in den Haushalt eingestellt, um eine sichere Überquerung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich Schillerstraße und Heidelberger Straße zu realisieren. "Ich gebe allerdings zu bedenken, dass mit dieser Entscheidung eine Veränderung der Prioritäten bei geplanten Maßnahmen erfolgen muss", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann.

"Das hat für uns höchste Priorität", betonte Katharina Ebbecke (Grüne) und auch Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) unterstützte den Antrag, zumal bereits 2015 entsprechende Pläne für die Umgestaltung dieses Bereichs vorgelegt worden seien. Kämmerin Petra Hoß wies darauf hin, dass es in anderen Bereichen auch Mehreinnahmen geben wird, so etwa rund 160.000 Euro aus den unlängst erhöhten Bestattungsgebühren. Richard Ziehensack (SPD) sprach sich gegen die Maßnahme aus, denn aus seiner Sicht seien mit Bedarfsampeln und der Unterführung "genügend Alternativen" vorhanden, um an dieser Stelle die Straße sicher zu überqueren.

Bei der Stellungnahme zum Haushalt (siehe die Artikel unten) äußerte sich auch Prof. Thorsten Krings (FDP). Der Gestaltungsspielraum sei sehr eingeschränkt, aber es gehe nicht darum, das "Elend zu verwalten". Er regte an, sich von Altlasten zu befreien, und nannte konkret das Palatin. Aus seiner Sicht sollten Gespräche mit möglichen Investoren geführt werden, um das Hotel zu veräußern.