Wiesloch. (hds) Die 29. Auflage des Stadtlaufs der TSG Wiesloch stand in Sachen "Witterung" unter einem eher ungünstigen Stern. Beim Start der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Parkstraße regnete es, dies konnte jedoch die Begeisterung kaum eindämmen. "Ich bin zum ersten Mal hier mit dabei, es ist eine schöne Strecke, in der Innenstadt zwar leicht verwinkelt, aber es hat Spaß gemacht. Und der Regen hat während des Rennens deutlich nachgelassen", resümierte Sieger Dustin Uhlig von der TSG Heilbronn.

Beim diesjährigen Wieslocher Stadtlauf liefen rund 450 Sportlerinnen und Sportler mit. Sieger ist Dustin Uhlig von der TSG Heilbronn, der in einer Zeit von 31:38 Minuten als erster nach zehn Kilometern die Ziellinie im Waldstadion überquerte. Bei den Damen hatte Katharina Lind aus Bretten mit 39:38 Minuten die Nase vorne. Mit auf der Strecke dabei war auch das Handball-Inklusionsteam "Die Wiesel", das eine Teilstrecke von vier Kilometern außer Konkurrenz bewältigte. Teilnehmen am Hauptrennen konnten all diejenigen, die vor 2008 geboren wurden. Für die Kinder gab es allerdings einen eigenen Lauf im Stadion. Die Strecke führte, wie auch im Jahr 2019, durch einen Teil der Innenstadt und um den Dämmelwald, ehe die finale Runde im Stadion anstand. Neu in diesem Jahr: Alle Läuferinnen und Läufer hatten in ihre Startnummer integriert einen kleinen Chip und so konnten direkt nach dem Zieleinlauf die individuellen Zeiten abgerufen werden. Zudem hingen die Ergebnislisten für alle einsehbar an der Stadion-Sporthalle. hds

Nach zweijähriger Abstinenz – der Stadtlauf fiel wegen Corona 2020 und 2021 aus – freuten sich alle, wieder im Wettkampf gegeneinander antreten zu können. Bereits zeitig vor dem Start hatten sich die Läuferinnen und Läufer aufgewärmt und Regenschutz übergezogen. Für sie waren die Unbilden der Witterung nicht leistungshemmend. Es wurde gekämpft, in Gruppen gelaufen, aber auch so manche "Einzelläufer" wurden gesichtet. Mit dabei Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der in diesem Jahr auf den üblichen Startschuss verzichtete und sich ganz auf den Lauf gemeinsam mit seinem Sohn Max konzentrierte. Es wurde in diesem Jahr übrigens nicht "geschossen", sondern mit einer Klappe das Feld auf die Strecke geschickt, die durch einen Teil der Innenstadt und den Dämmelwald führte.

In der Stadionhalle fand später die Siegerehrung statt. "Wir haben hier eine tolle Unterstützung seitens der Stadt erfahren, denn wir mussten ja wegen des Wetters alle Verpflegungsstände in den Innenbereich verlegen", erläuterte Manfred Walter von der TSG. Auch bei den Vorbereitungen habe sich die Verwaltung bei allen anstehenden Fragen als sehr kooperativ gezeigt. Unzählige Helferinnen und Helfer packten mit an. Nach dem Rennen waren insbesondere heiße Würste und frischer Kaffee gefragt.

Lauf-Organisator Engelbert Franz und TSG-Vorsitzender Manfred Walter. Foto: Jan A. Pfeifer

Leider waren diesmal weniger Zuschauer an der Strecke, diese gaben sich jedoch alle Mühe, um das Teilnehmerfeld lautstark anzufeuern. An dort aufgestellten Tischen und Bänken wurde später gefachsimpelt, Erfahrungen ausgetauscht und schon Pläne für das nächste Laufevent geschmiedet. Bei der Siegerehrung gab sich der OB beeindruckt von der "tollen Siegerzeit, und das bei diesem Wetter". Beglückwünscht wurden nicht nur all jene, die ganz oben auf dem Treppchen standen. Die Erfolgreichsten in den jeweiligen Altersklassen wurden ebenfalls geehrt. Noch während diese Zeremonie lief, machten sich draußen die Kinder und Jugendlichen auf, um ihren eigenen Wettbewerb anzugehen. Je nach Alter mussten Strecken von 400, 800 und 1200 Metern zurückgelegt werden. Es wurde fleißig gerannt und Eltern, Geschwister oder Großeltern feuerten entlang des Stadionrunds die Kleinen lautstark an.

Info: Die Ergebnisse des Laufs sind unter www.tsg-wiesloch.org abrufbar.