Wiesloch. (pol/mün) Die Kriminalpolizeidirektion und das Polizeirevier Wiesloch haben am Mittwochfrüh gezielt nach illegal Eingereisten und Schwarzarbeitern gesucht. Und sie wurden fündig.

Ab kurz nach 5 Uhr wurde in der Wieslocher Baiertaler Straße kontrolliert: 23 Personen in fünf Fahrzeugen, die auf dem Weg von ihrer Unterkunft zur Arbeit auf verschiedene Baustellen in der Region waren.

In zwei Fällen ergab sich dabei der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts und der illegalen Arbeitsaufnahme, teilt die Polizei mit, die mit 20 Beamten vor Ort war.

Dokumentenprüfer stellten zudem fest, dass die bulgarischen und litauischen Pässe der beiden Männer gefälscht waren. Sei sollen aus der Ukraine kommen und wurden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.