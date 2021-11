Die Rauchschwade in Wiesloch überraschte gestern einige Passanten. Foto: privat

Wiesloch. (stoy) Eine große Rauchschwade überraschte am Freitagmorgen viele Wieslocherinnen und Wieslocher. Wie Marco Friz von der Wieslocher Feuerwehr informierte, war eine etwa neun Quadratmeter große Gartenhütte in Brand geraten. Der Schuppen befand sich in der Südlichen Zufahrtsstraße Ecke Baiertaler Straße.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Verletzte sind laut Friz nicht bekannt. Der Brand sei zuvor von Passanten bemerkt worden, die dann umgehend einen Notruf absetzten. Friz’ Angaben nach hatte die Feuerwehr zunächst mit einem großen Brand gerechnet, die Einsatzkräfte hätten das Feuer aber schnell eingrenzen können. Dadurch konnte auch verhindert werden, dass der Brand auf umliegende Gebäude übergriff.

Die Brandermittlungen der Polizei laufen derzeit. Laut einer Polizeisprecherin wurde der Brand eventuell durch einen technischen Defekt ausgelöst, da zwei E-Bikes unter dem Carport gefunden wurden. Sicher sagen könne man das derzeit aber noch nicht.