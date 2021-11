Wiesloch. (lmh) Es war eine gelungene Aktion in dieser sonst eher tristen Corona-Zeit, in der bis jetzt noch keine Weihnachtsstimmung aufkam: In den vergangenen Tagen konnte man am Vormittag Kinder aus 14 Wieslocher Kindertagesstätten beobachten, wie sie liebevoll 20 kleine Tannenbäumchen mit weihnachtlichem Schmuck behängten.

Die Stadt hatte wieder "Schmück deinen eigenen Tannenbaum" veranstaltet. Die kleinen Weihnachtsbäumchen waren in der Marktstraße aufgestellt worden. Natürlich fand die Aktion unter Einhaltung der aktuellen Coronaregelungen statt, deshalb konnte für jeden Kindergarten nur eine Gruppe, sozusagen stellvertretend, an der Aktion teilnehmen.

Tannenzapfen, Perlenketten und Ähnliches brachten die Kinder an. Foto: Pfeifer

"Den Schmuck haben aber drei Gruppen gebastelt", erzählte eine Erzieherin des Sankt-Laurentius-Kindergarten über ihre Gruppe. Die Kinder hatten selbst gebastelte und bemalte Engel, Perlenkränze und Tannenzapfen mitgebracht, um sie an den ihrem Kindergarten gewidmeten Baum zu hängen. Andere Gruppen hatten ihre Bäumchen mit selbst gebastelten Sternen und Ähnlichem ausgestattet. Auch in diesem Jahr wurde die Aktion wieder von Ines Adam von der Stadt Wiesloch organisiert und begleitet.

Den Kindern konnte man ansehen, wie viel Spaß sie dabei hatten, ihren selbst gebastelten Weihnachtsschmuck an die kleinen Tannen zu hängen, und sie freuten sich danach über eine kleine Belohnung in Form von Süßigkeiten. Zwar durften die verschiedenen Gruppen nur zeitversetzt, nicht gemeinsam schmücken, doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Für alle Beteiligten war es eine erfolgreiche Veranstaltung und die Marktstraße in Wiesloch sieht jetzt sehr viel weihnachtlicher aus, mit den kleinen, bunt geschmückten Bäumchen, die noch einige Wochen zu bewundern sein werden.