Die Arbeiten am neuen Kreisverkehr an der Kreuzung Schwetzinger-/Bahnhofstraße schreiten planmäßig voran. Derzeit wird die Aufpflasterung fertiggestellt. Foto: Siegfried

Wiesloch. (hds) Anfang oder Mitte Dezember heißt es im Kreuzungsbereich der Schwetzinger- und Bahnhofstraße wieder "Freie Fahrt". Bis dahin werden laut Anja Dahner (Hochbauamt der Stadt) die Arbeiten am neu angelegten Kreisel abgeschlossen sein. "Wir liegen gut in der Zeit", informierte sie. Sollte die Witterung weiter wie bisher mitspielen, dürfte der Bau planmäßig fortschreiten.

Derzeit wird der "Kern" des Kreisels fertiggestellt, anschließend wird die Asphaltdecke aufgetragen. Der Kostenaufwand beträgt insgesamt 220.000 Euro. Ziel ist, die Möglichkeiten zum Abbiegen zu verbessern. Derzeit wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt.

In der Diskussion in den politischen Gremien der Stadt hatte man sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, nur einen leicht erhöhten Kreiselmittelpunkt einzurichten. Man müsse auf den Bus- und Lastwagenverkehr Rücksicht nehmen, da die Ein- und Ausfahrt doch sehr eng sei. Daher hat man sich für eine optisch sichtbare Aufpflasterung entschieden, die in diesen Tagen fertiggestellt sein wird.

Die Finanzmittel für die Maßnahme stammen zu einem großen Teil aus einem Topf, mit dem die Stadt ursprünglich Teile der Gerbersruhstraße sanieren wollte. 130.000 Euro wurden entsprechend umgewidmet, der restliche Betrag setzt sich aus Haushaltsresten (65.000 Euro) sowie 25.000 Euro aus dem diesjährigen Haushalt zusammen.