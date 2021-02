Wiesloch. (pol/pri/mare) Aufregung in Frauenweiler am Samstagabend: Die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskalierte und führte zu einem SEK-Einsatz, wie die Polizei mitteilt.

Am späten Samstagnachmittag gerieten zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen auf dem "Dorfplatz" in Streit. Dabei schlug der 54-Jährige gegen 17.40 Uhr auf seinen 63-jährigen Kontrahenten mit einem selbstgebastelten, beilähnlichen Gegenstand ein. Dabei erlitt der 63-Jährige Schnittwunden und Prellungen an den Armen, die in einer Klinik ambulant behandelt wurden.

Der 54-Jährige zog sich nach der Tat in seine nahegelegene Wohnung zurück, wo er kurz nach 20.30 Uhr von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg widerstandslos festgenommen wurde. Der beilähnliche Gegenstand wurde sichergestellt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Ermittlungsergebnisse sind nicht vor Montagnachmittag zu erwarten.