Von Gertraude Zielbauer

Wiesloch-Frauenweiler. "Denke macht Koppweh!", heißt das neue Programm von Martin "Maddin" Schneider, mit dem er am vergangenen Wochenende in der Mehrzweckhalle in Frauenweiler gastierte. Aber beim Kopfweh bleibt es für gewöhnlich nicht, wie der Kult-Comedian aus dem Hessischen seinen Fans verriet. Am Traualtar zum Beispiel hat ihn der Pfarrer gefragt: "Willst du, Maddin, die hier anwesende ..." Und da hat er plötzlich gedacht: "Hab’ ich vielleicht de Herd angelasse?" und ist aus der Kirche gestürmt.

"Dabei hab’ ich überhaupt kein’ Herd ...", schiebt er noch nach und kommt dann zum Schluss, dass wir halt alle einen "an de Waffel" haben. Und dass solche "An-de-Waffel-Gedanke" wie der vom Herd, von der nicht verschlossenen Haustür oder vom offengelassenen Fenster die Wurzel allen Übels sind: "Wenn dann e’ Vöschelsche durch de Fensterspalt fliegt, sich uff de Toaster setzt, dort de Hebel zum Eischalte berührt, der Toaster zu brenne anfängt un’ de ganze Stadtteil auslöscht." Ja, an so einen Käs’ zu denken - an den "Worst Case" sozusagen - ist ausschließlich dem Menschen gegeben! Tiere denken nur ans Hier und Jetzt und machen sich keine "Sorsche" um brennende Toaster, den Klimawandel, die Altersarmut und anderes, das unsereins um den Schlaf bringt. Oder schon am frühen Morgen für ausgesprochen miese Stimmung sorgt wie die "Linke-Fuß-Aufwach-Gedanke".

Maddin weiß natürlich, wo all diese schädlichen Gedanken herkommen: Sie sind Überbleibsel aus der Steinzeit. Da ist der Mann mit dem Speer bewaffnet auf Mammutjagd gegangen und hat sich schon damals unterwegs gefragt: "Hab’ ich auch die Höhle verschlosse?" Heute schiebt der Gute statt zu jagen mit der Gattin den Einkaufswagen durch den Supermarkt, um seine Sippe vorm Hungertod zu bewahren. Aber wenn er dann die Kasse erreicht und die Kassiererin mit einem diabolischen Lächeln das "Geschlossen"-Schild vor ihm aufbaut, dann muss er einen steinzeitlichen "Brüll-Gedanken" unterdrücken.

Das Denken mieser Gedanken ist also kontraproduktiv, das hat der Maddin klar erkannt. Und reichert diese Erkenntnis mit all den sprachlichen und darstellerischen Kunstgriffen an, die seine Fans so sehr an ihm lieben: Das Hessische, das wie alle süddeutschen Dialekte konsequent die harten Konsonanten p, t und k vermeidet, wird bei ihm zur Kultsprache, die er lustvoll zelebriert. Da werden die "Fraue", die er so bedingungslos verehrt, zu "goldische Zuggerschneggsche", die ihm zuliebe auch mal eine "Schwaddswälder bagge". Und wenn er selbst bäckerisch tätig wird, gewinnt er einem Hefeteig ohne Weiteres erotische Züge ab. All das präsentiert der Maddin mit vollem Körpereinsatz: Er gestikuliert, hält Augen und Mund mit rastlosem Mienenspiel in Bewegung, und das Publikum amüsiert sich königlich. Ein großes Plus: Seine Ein-Mann-Show bleibt im Privaten. Dass er Politisches und allzu Derbes konsequent vermeidet, erhält dem Ganzen zusätzlich seinen Charme.

Maddins Auftritt am Samstagabend war Teil eines Programms, das der Stadtteilverein Frauenweiler seinen Bürgern und anderen Interessierten unter dem Stichwort "Weihnachtsgala" nun schon zum zweiten Mal am ersten Adventswochenende präsentierte. Am Freitag hatten Claudia Hirschfeld mit ihrer Wersi-Orgel und David Döring an der Panflöte mit ihrem Konzert "Winterwonderland" auf die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt, und zum Abschluss der dreitägigen Frauenweiler Weihnachtsgala fand am Sonntagmorgen in der festlich geschmückten Halle wieder ein "Bürgerbrunch" statt. "Mit unserem dreiteiligen Programm wollten wir auch in diesem Jahr wieder alle Bevölkerungsgruppen ansprechen", sagte Jörg Stade vom Vorstand des Stadtteilvereins. Dass dies rundum gelungen ist, zeigte die große Resonanz der Besucher.