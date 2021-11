Baiertal. (RNZ) Mit dem neuen Baiertaler Feuerwehrgerätehaus geht es voran, aber vor allem die Baustoffknappheit hat zu Verzögerungen geführt. Das erfuhr die Freiwillige Feuerwehr des Stadtteils von Bürgermeister Ludwig Sauer während der Hauptversammlung. Die Einweihung des Feuerwehrhauses könne voraussichtlich 2022 stattfinden, wenn auch die Außenanlagen fertig gestellt werden sollen, sagte Sauer.

In seinen Grußworten würdigte Bürgermeister Sauer die Arbeit der Wehr und das ehrenamtliche Engagement. Die hohe Motivation der Hilfsorganisationen habe sich unter anderem bei der Errichtung eines Testzentrums in Wiesloch gezeigt.

Die Pandemie prägte das vergangene Jahr, so Michael Krall, der chronologisch durch den Bericht des Abteilungskommandanten führte. Nur wenige Aktivitäten oder öffentliche Veranstaltungen seien möglich gewesen. Die Abteilungswehr mit ihren 31 aktiven Mitgliedern war ihm zufolge dennoch bei 26 Einsätzen gefordert.

Jugendwart Christoph Schreiber schilderte die pandemiebedingten Widrigkeiten beim Jugendwehr-Dienst. Aktivitäten mussten ausfallen, vorwiegend online hielt man Kontakt. So sei es jedoch schwerer gewesen, die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, sagte Schreiber.

Folgende Wehrleute konnten befördert werden: Henrik Dorobek, Maximilian Gaus, René Laier, Maximilian Dobusch, Jannick Schmalz und Jarno Hofstetter zum Feuerwehrmann und Klaus Christ zum Oberlöschmeister. Danach nahmen Michael Krall und sein Stellvertreter Alexander Stroh Ehrungen für langjährigen Dienst vor.

Dominik Riffel und Christoph Schreiber wurden für zehn Jahre gewürdigt; Jan Förderer erhielt für 15 Jahre das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze. Florian Deckarm und Alexander Stroh wurden für 20 Jahre geehrt, Peter Teutenberg für 25 Jahre, der damit das Feuerwehrehrenzeichen in Silber erhielt. Alexander Gabat und Sascha Zimmermann wurden für 30 Jahre und Klaus Christ für 35 Jahre Dienstzeit ausgezeichnet.

Ortsvorsteher Michael Glaser überbrachte die Grüße von Ortsverwaltung und Ortschaftsrates. Er bedankte sich für den auch in der Pandemie zuverlässig geleisteten Einsatzdienst. Auf Initiative von Günter Eller war eine Spendensammlung für die Familien der in der Flutkatastrophe dieses Sommers umgekommenen Feuerwehrleute durchgeführt worden: Bei der Hauptversammlung wurden noch 410 Euro für die Hinterbliebenen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gesammelt. Der Betrag wurde darauf noch vom Förderverein der Abteilung großzügig aufgerundet.