Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. In den zurückliegenden Monaten wurde auf dem Gelände des Feldbahn- und Industriemuseums fleißig geschraubt, Ersatzteile wurden beschafft und das gesamte Gelände wurde auf Vordermann gebracht. Am kommenden Sonntag, 1. Mai, will der Verein beim Frühlingsfahrtag die Fans und Gäste von den Ergebnissen überzeugen. Von 10 bis 17 Uhr besteht die Gelegenheit, sich mit gleich zwei alten Dieselloks in und rund um das Gelände kutschieren zu lassen.

"Endlich", meint der Vorsitzende des Vereins, Martin Schmidt. Denn in den letzten beiden Jahren fielen diese beliebten Rundfahrten den Corona-Auflagen zum Opfer. Jetzt hoffen alle auf gutes Wetter am 1. Mai, um möglichst viele Besucher auf das Gelände an der Straße "In den Weinäckern", gegenüber dem Rewe-Zentrallager, begrüßen zu können.

"Wir wollen präsentieren, was wir in der Winterpause alles gemacht haben", verkündete Franz Stier, im Vorstand für den technischen Bereich zuständig. Dabei stand die Aufarbeitung einer weiteren historischen Feldbahnlok sowie eines zweiten Personenzugs im Vordergrund.

Neues Highlight in der Sammlung ist eine restaurierte, historischen Diesellok der Marke Deutz. Die Lok, 1956 erbaut, hat einen Bezug zur Weinstadt, stand doch ein baugleiches Exemplar einst im Dienst der hiesigen Tonwarenindustrie. "Wir haben das mal nachgeprüft: Die Lok hat sich letztmals vor 35 Jahren aus eigener Kraft bewegt", sagte Stier. Entsprechend aufwendig sei die Restaurierung gewesen. "Als die Lok damals in einer Ziegelei in Kandern außer Betrieb genommen wurde, dachte keiner daran, dass sie 35 Jahre später wieder zu neuem Leben erweckt wird."

Inzwischen ist die Lok fast fertig, hat einen neuen Anstrich erhalten und tuckerte bereits auf ersten Probefahrten durch die Landschaft. Ein Lenker einer solchen Lok muss übrigens mindestens 16 Jahre alt sein. "Ich als technischer Betriebsleiter entscheide am Ende, wer darf und wer nicht", so Stier. Geregelt ist dies alles in den Bestimmungen über "Seilbahnen" in Baden-Württemberg. Spezielle Bestimmungen für den Betrieb von Feldbahnen gibt es nicht. "So müssen wir auch Versicherungen abschließen, um für die Sicherheit unserer Gäste zu sorgen."

All dies ist nur möglich, weil sich samstags und in ihrer Freizeit stets um die zehn Vereinsmitglieder getroffen haben, um Hand anzulegen. Viele davon sind technisch und handwerklich versiert, gerade der über 80-jährige Eberhard Kramer. "Solche Leute brauchen wir: Er hat uns nicht nur sein Wissen, sondern auch Material und notwendige Gerätschaften zur Verfügung gestellt", so Schmidt.

Aber wie kommt man überhaupt noch an solch historische Loks? "Wir haben mit unserem Schriftführer Philipp Kurasch eine Spürnase, einen Detektiv also, in unseren Reihen, der ständig Ausschau hält." Stier nannte als Beispiel eine "Diema DS 40", ein Dieselgefährt Baujahr 1956. Aus Belgien hätte man ein baugleiches Exemplar zu einer Lok, die einst in Wiesloch unterwegs gewesen war, bekommen – aber eben nicht das Original. "Der Philipp hat nicht lockergelassen, seine Fühler ausgestreckt und schließlich in Klütz an der Ostsee die ,echte’ Wieslocher Lok aufgetrieben."

Die Diema-Lok ist bereit, Gäste am Sonntag übers Gelände des Feldbahn- und Industriemuseums zu fahren, auf dem es viel zu sehen gibt. Foto: Pfeifer

"Jetzt haben wir also zwei Exemplare der Diema", erzählte Schmidt. Dafür musste der Verein je 4000 Euro locker machen, hinzu kamen nicht unerhebliche Transportkosten. Rund 50 Samstage habe man in die Restaurierung gesteckt. "Wir suchen natürlich noch Mitstreiter, die uns unterstützen können, vor allem solche, die anpacken können und handwerkliche Fähigkeiten besitzen." Franz Stier zufolge beschränkt sich dies nicht nur auf das Werkeln an den Lokomotiven. "Wir suchen auch Unterstützung in anderen Bereichen, wir müssen auch gärtnerisch tätig werden und auch Hilfe für unsere Fahrtage ist willkommen."

Finanziell ist man zwar nicht auf Rosen gebettet, aber immerhin schuldenfrei. "Wir geben nur das aus, was wir haben", so Stier. Die größte Einnahmequelle sind die Fahrtage. Die Stadt will fürs Gelände keine Pacht, allerdings hat man sich verpflichtet, das Feldbahnmuseum öffentlich zugänglich zu machen. "Mit der Stadtverwaltung verstehen wir uns gut, aus dem Rathaus wird uns so gut wie möglich geholfen", so Schmidt.

Am Sonntag wird für eine umfangreiche Verköstigung gesorgt, es gibt Gegrilltes, Getränke sowie Kaffee und Kuchen. "Weitere Öffnungstage mit Fahrbetrieb sind der ,Sommerfahrtag’ am 3. Juli sowie der ,Tag des Denkmals’ am 11. September. Das Museum kann samstags auch für private Veranstaltungen und Führungen gemietet werden.