Arnim Töpel malte mit der Sprache, das Mannheimer Fagottquintett mit Tönen: Die Lausbubengeschichte "Max und Moritz" in ihrer Fassung war ein Genuss. Foto: Pfeifer

Von Gertraude Zielbauer

Wiesloch. Ob er am Klavier eigenen Texten seinen Groove verleiht oder stehend ins Mikrofon hineinphilosophiert und dabei das Kurpfälzische genüsslich auf der Zunge zergehen lässt: Arnim Töpel ist und bleibt eine feste Größe in der regionalen und überregionalen Kleinkunstszene. Der studierte Jurist, Musiker, Autor und bekennende Mundart-Gourmet gastierte am ersten Adventssonntag im Veranstaltungssaal der Volksbank Kraichgau mit einer Version von Wilhelm Buschs Lausbubengeschichte "Max und Moritz", die aufhorchen lässt.

Seine Fans wissen ohnehin, dass sie mehr von ihm erwarten können als nur eine weitere der zahllosen Vertonungen und Übersetzungen des Werks in einen Dialekt oder eine Fremdsprache. Und sie wurden nicht enttäuscht: In Zusammenarbeit mit dem "Mannheimer Fagottquintett" entstand eine originelle musikalisch-literarische Kreation: Ausgehend vom Originaltext, dem Arnim Töpel eine gut recherchierte Mundartfassung hinzufügte, lieferte das Fagottquintett den passenden musikalischen Kommentar. Die fünf Musiker mit der Batschkapp’ auf dem Kopf bedienten sich zu diesem Zweck ungeniert - und oft nur wenige Takte lang - bei Mozart, Beethoven, Prokofjew, aber auch bei Johann Strauß, landläufigen Popsongs und deutschem Volksliedgut. Das Kinderlied vom Bi-Ba-Butzemann wurde kunstvoll variiert, und die Musiker schreckten auch vor Ennio Morricones morbidem Mundharmonika-Solo aus "Spiel mir das Lied vom Tod" nicht zurück, um das traurige Ende von Witwe Boltes Hühnern zu kommentieren. Das Fagott erwies sich, zusammen mit Keyboard und Perkussion, aufgrund seiner Vielseitigkeit und seines Hangs zur Burleske als ideales Instrument für Lautmalerei. Egal ob Hahnenschrei, Hühnergegacker oder freches Gekicher: Die Illusion war perfekt.

Arnim Töpel machte es sichtlich Spaß, Wilhelm Buschs gereimtes Hochdeutsch in sein vertrautes Kurpfälzisch zu übersetzen. Aus den Lausbuben wurden "beese Grutze", und zur Explosion von Lehrer Lämpels Pfeife reimte er: "Kaum, dass er sie hat gestopft, hat’s die Pfeif’ aa schon verropft!" Und das Ende der Geschichte: "Leck’ o mio, was e’ Freid’, die Lumbe senn Vergangeheit!"

Nachdem zu Beginn der Veranstaltung Manfred Kilian von der Volksbank das Publikum begrüßt hatte, schickte Arnim Töpel dem Programm einige erläuternde Worte zu Wilhelm Busch und seiner Zeit voraus. Der heutige Nachmittag sei als Huldigung an den großen Dichter und Zeichner zu verstehen, den er als "Urgroßvater des Cartoons" bezeichnete. Auf die Frage, ob die vielen Grausamkeiten, die im Text beschrieben sind - von der Tierquälerei (Witwe Bolte) über vorsätzliche Körperverletzung (Lehrer Lämpel) bis zum Mordversuch durch Ertränken (Meister Böck) - für eine Kindergeschichte nicht zu viel des Bösen seien, erfuhr man, dass es auch zu Buschs Lebzeiten Probleme mit der Veröffentlichung gab. Aber völlig andere als wir Heutigen vermuten: Einige Verleger lehnten ab, weil sie befürchteten, dass die Geschichte von Max und Moritz die Jugend zur Nachahmung reizen könne. An den schockierenden Details störte sich offenbar niemand.

Blieb noch die Frage, ob das Programm dieses Nachmittags kindertauglich sei. Die anwesenden Kinder verhielten sich musterhaft, obwohl weder Bilder noch Darsteller das Ganze belebten. Arnim Töpel selbst antwortete mit einer Beobachtung, die er während seines Auftritts gemacht hatte: In der ersten Reihe habe sich ein kleines Mädchen in den Arm seines Vaters gekuschelt und geschlafen. Ein Zeichen, dass es sich rundum wohlgefühlt habe. Womit auch diese Frage beantwortet war.