Von Tobias Törkott

Wiesloch. Ecevit Emre beendet die einstündige Veranstaltung der Partei "Die Linke" so, wie er sie begonnen hat: feurig, kämpferisch und in der Hoffnung, die etwa 50 bis 60 Gäste auf dem Gelände der alevitischen Gemeinde von sich zu überzeugen: "Wir wollen den kulturellen Austausch vorantreiben. Wir sind davon überzeugt. Wir brauchen einen Politik- und Regierungswechsel in Deutschland. Das geht nur gemeinsam." Applaus brandet auf. Emre ist sichtlich gerührt.

Der 46-Jährige tritt in Baden-Württemberg auf Listenplatz 8 der Linken an und gilt in seiner Partei als "Kämpfer für soziale Gerechtigkeit". Als solchen bezeichnet ihn Bernd Riexinger, Spitzenkandidat der Linken im Südwesten und ehemaliger Parteivorsitzender. Er und die Bundestagsabgeordnete (Wahlkreis Mannheim) Gökay Akbulut begleiten Emre bei der Veranstaltung. Dort, wo Riexinger und Akbulut schon sind und durch ihre Listenplätze eins und zwei wohl auch wieder einziehen werden, den Bundestag, will auch Emre hin. "Das Ziel als Partei ist es, Politik für alle zu machen", schwor er die Gäste ein. Eine CDU-Regierung dürfe es nicht mehr geben. Mit Themen wie Wohnungen oder Gesundheit warb er um Wählerstimmen. Er wolle dem Gemeinwohl dienen. "Alle sollen in Krisenzeiten Schutz bekommen", zeigte Emre bei der Integrationspolitik klare Kante und spann den Bogen auch zum Thema Klimaschutz: "Menschen in ärmeren Ländern sind der Umweltverschmutzung stärker ausgesetzt." Und das, obwohl diese weniger Schadstoffe produzierten. Emre zufolge seien die weltweiten Kriegsgebiete der Nährboden für Terroristen. "Um diese zu bekämpfen, müssen wir andere Wege finden", erklärte Emre und forderte Sanktionen gegen die Regierung des türkischen Staatschef Recep Erdogan. "Kritiker werden dort mundtot gemacht. Wir Europäer und Deutsche müssen handeln", wird Emre laut und erntet erneut viel Applaus.

Im RNZ-Gespräch nach der Veranstaltung zeigt sich Emre zunächst dankbar für die Möglichkeit eines Gesprächs, schlägt ruhigere Töne an. Seine Kernthemen hebt er aber markant hervor: "Mein Schwerpunkt ist die Migrationspolitik. Egal über was wir sprechen, egal was wir tun, die soziale Frage muss im Mittelpunkt stehen. Sei es Klima, Bildung, Rentenpolitik, Altersarmut, Gesundheitswesen." Die Linke stehe für ihn nicht für Kommunismus, sondern für demokratischen Sozialismus. "Das ist ein Punkt, wo wir unterscheiden und das auch klar stellen müssen", erklärt Emre und versucht so, alte Ressentiments gegen seine Partei abzubauen. Ex-Partei-Chef Riexinger schlägt in dieselbe Kerbe: "Für bezahlbare Wohnräume und höhere Löhne einzutreten, was soll daran schlimm sein?" Dass die CDU mit den Linken wieder versuche, ein Feindbild aufzubauen, sieht er als verzweifelten Versuch, aus dem Umfragetief herauszukommen. Riexinger hofft auf die junge Generation in Deutschland, die erkennt, dass "Die Linke" für mehr Demokratie, für Inklusion und gegen Rassismus kämpft. Emres Leidenschaft für seine Themen hat auch beim Landesvorsitzenden Eindruck hinterlassen: "Ich habe selten einen so leidenschaftlichen Politiker erlebt", erklärt Riexinger. Der Wieslocher sei jemand, der für Integration kämpfe. Riexinger bezeichnet Emre als "wichtige Verbindungsperson" nicht nur zur Gemeinschaft der Aleviten sondern auch "zu den Migrantinnen und Migranten insgesamt und zur gesamten Gesellschaft."

Emre zufolge kann eine gesunde Demokratie nur mit einer vielfältigen Politik realisiert werden: "Normalerweise muss es eine Bereicherung für unsere Politik sein, dass Menschen mit Migrationshintergrund partizipieren und unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaft mitbestimmen." Doch im Wahlkreis wurden jüngst Wahlplakate des Linken überklebt und beschädigt, wie auf der Facebook-Seite des Kreisverbandes zu sehen ist. Bereits 2019 wurde mit Stahlkugeln auf sein Haus geschossen. Unterkriegen lassen will er sich nicht.

Der selbstständige Kaufmann ist auch Bundessekretär der Alevitischen Gemeinde in Deutschland und sagt, dass er daher Erfahrungen mit Anfeindungen aufgrund seiner Herkunft habe: "Als Alevit weiß ich genau, was es bedeutet, aufgrund seiner Herkunft stigmatisiert oder angegriffen zu werden." Solche Angriffe seien keine Neuigkeit gewesen. Empört und entsetzt, "wenn man sein eigenes Bild zerfetzt oder überklebt sieht", sei er dennoch gewesen. Emre: "Ich plädiere an alle Demokratinnen und Demokraten, an alle, die an Humanismus glauben, zur Wahl zu gehen."