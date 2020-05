Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Gastronomen können leicht aufatmen, die Bundesligakicker gehen bald wieder auf Torejagd und auch für Freizeitsportler sind einige Lockerungen vorgesehen. Nach wie vor ungewiss ist allerdings die Zukunft in der Theaterszene und für Konzerte. Besonders betroffen von der Coronakrise sind jene Musiker, die mit ihren Auftritten ihr tägliches Brot verdienen. Die RNZ hat sich mit zwei Vertretern unterhalten: Olli Roth und Rolf Schaude.

Er hat in einem Schulorchester begonnen, schloss sich einer Schülerband an und konzentrierte sich in den folgenden Jahrzehnten ganz auf seine Leidenschaft, die Musik: Rolf Schaude, in der Musikszene mehr als nur eine Institution, hat aus dieser Begeisterung längst eine Berufung, ja einen Beruf gemacht. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist der in Calw geborene, 69-jährige Schlagzeuger, Sänger und Multiinstrumentalist auf vielen Bühnen und mit verschiedenen Formationen unterwegs.

Jetzt ist er auftrittslos, ohne Einnahmen. "Seit März geht nichts mehr, alles abgesagt", sagt er. Und es sei völlig offen, wann es weitergehen könnte. Im Vorjahr waren es bei ihm um die 70 Auftritte, in den zurückliegenden Monaten musste er bereits etwa 15 Absagen hinnehmen.

Panik? Dieses Wort hat Schaude zunächst aus seinem Wortschatz verbannt, er hat frühzeitig beim Land eine Soforthilfe beantragt und die ersten Gelder sind, wenn auch in überschaubarer Größenordnung, schon geflossen. Ihm sei klar gewesen, als er den Schritt zum Berufsmusiker vollzogen habe, dass dies mit Risiken verbunden sei. Dennoch habe er keine schlaflosen Nächte. "Ich sehe mich nicht als Härtefall an", bekennt er. Seine derzeitigen Nebenkosten hielten sich in überschaubarem Rahmen, denn bereits 1979 hatte er, gemeinsam mit elf Gleichgesinnten, den Grundstein für seine Zukunft gelegt.

Sänger und Songschreiber Olli Roth, wie man ihn kennt, solo mit der Gitarre. In der Coronakrise sind ihnen die Einnahmen weggebrochen, darüber haben sie mit der RNZ gesprochen.

Zu jener Zeit wurde ein heruntergekommenes Anwesen in Rotenberg erworben und in liebevoller Heimwerker-Arbeit instand gesetzt. "Ich wohne dort noch immer, gemeinsam mit vier anderen aus der einstigen Truppe, wir sind schuldenfrei und so zahle ich keine Miete." Er ist verheiratet, seine Frau verdient Geld und seine persönliche Gefühlslage bezeichnet er zwar als "bitter, wird aber über meine persönlichen Lebensumstände abgefedert".

Mit dem Schlagzeug hat er einst angefangen, in der "arbeitslosen" Zeit übt er weiter regelmäßig. "Ich kann meine Schwachstellen ausmerzen", meint er und verweist auf seine Proben im Garten – "leise", wie er glaubhaft versichert. Ihm fehlen jedoch nicht nur die Auftritte sondern auch die sozialen Kontakte. Gerade die beliebte Band "Nachtigallen" ist es, der er sich seit fast einem Vierteljahrhundert innig verbunden fühlt und in der er eine Art Managerfunktion innehat.

Jetzt bleibt Zeit für andere Dinge: "Ich koche vermehrt", und vielleicht sind es die Töpfe, die ihn zu neuen Ideen als "Drummer" animieren. Mit den "Nachtigallen" produziert er etwa einmal pro Woche ein Video, das sich die Fangemeinde im Netz anschauen kann. Zur Gesamtsituation, bezogen auf die Pandemie-Auswirkungen in anderen Ländern, meint er: "Uns geht es in Deutschland, trotz aller Einschränkungen, doch ganz gut."

An seinen nächsten offiziellen Auftritt mag er derzeit noch nicht denken. "Das ist noch zu weit weg." In seiner Stimme schwingt allerdings ein Hauch von Hoffnung mit. Bühne statt Garten, endlich wieder an der "Schießbude" sitzen, singen oder Gitarre spielen. Seine Fans warten darauf.

Deutlich mehr als 3500 Mal stand Olli Roth in seinem Leben bereits auf der Bühne. Er, der stets seine Gitarre als unverzichtbare Begleiterin mit sich trägt, muss sie derzeit im Futteral belassen. Er, der mit Paul Simon anno 2006 in Berlin auf einer Bühne stand, ist beschäftigungslos.

Längst terminierte Auftritte sind abgesagt, die Zukunft des Berufsmusikers und Songschreibers ist ungewiss und ein Licht am Ende des Tunnels nicht erkennbar. Blues, Rock und Countrymusik sind Olli Roths bevorzugte Stilrichtungen, gewürzt mit seiner individuellen, hin und wieder eigenwilligen und überzeugenden Interpretation bekannter Songs. Jetzt hat er zunächst mal "ausgespielt". Corona statt Country ist in diesen Tagen angesagt. Bühnenabstinenz statt Kontakt mit den Fans.

"Über 150 Auftritte hatte ich für das laufende Jahr geplant, jetzt sind bereits so um die 75 weggefallen", beschreibt Roth die Situation. Das Loch in der Kasse: bisher etwa 40.000 Euro. Die beantragte Soforthilfe lässt noch auf sich warten und auch privat hat Corona Olli Roth einen dicken Strich durch die Planungen gemacht. "Ich wollte eigentlich meine Lebensgefährtin am 25. Juli heiraten. Das haben wir jetzt verlegt."

Der Barde, der mit 14 Jahren auf dem Wieslocher Marktplatz das erste, kleine "Konzert" mit zwei Kumpels gab, ist seit 1984 auf Berufsmusiker-Achse. Seine Vita liest sich beeindruckend. Er stand mit Größen wie Bobby Kimball, Chris Norman, Roger Hodgson (Supertramp) und den Hooters auf der Bühne – jetzt ist eher Tristesse angesagt.

"Jammern ist bei mir nicht drin", erzählt er. Dennoch schwinden angesparte Rücklagen wie das Eis in der Sonne. "Das Geld ist schnell weg", bilanziert er im dritten Monat ohne Auftritt. Laufende Kosten wie die Miete belasten ihn, irgendwann, so hat er berechnet, werde er wohl einen Job annehmen müssen und sich zwischenzeitlich verschulden. "Klar habe ich einen Plan B, ich bin da Realist."

Die Musik hält ihn nichtsdestotrotz über jenem Wasser, das vielen aus der Branche bis zum Halse steht. "Ich übertrage spontan kleine Konzerte aus meinem kleinen Studio im Keller, die ich über soziale Medien vertreibe." Vom Stammpublikum gebe es ein tolles Feedback, auch Spenden fließen. "Ich ziehe den Hut vor den Leuten, es hat sich eine tolle Solidarität entwickelt und das ist nicht nur erfreulich, sondern tut richtig gut."

Roth plaudert mit dem Chronisten, berichtet über sein erfolgreiches Abnehmen ("Ich wollte mein Leben ändern") und freut sich über den Kommentar einer vorbeilaufenden Dame: "Mir ging es am Wochenende nicht besonders gut, da habe ich eine CD von Ihnen eingelegt und schon fühlte ich mich besser." Das tut gut, ihm, der mit zehn Jahren auf dem Speicher eine Gitarre gefunden hat, sechs Saiten, die sein Leben prägen sollten. Er schaut realistisch in die nahe Zukunft. "First out – last in", dies gelte wohl speziell für die Musiker. "Dies heißt, wir sind zuerst weg vom Auftrittsfenster und kommen wohl erst als letzte wieder auf die Bühne."

Trotz eher trüber Aussichten hat er den Mut nicht verloren. "Die Musik hält mich fit", meint Roth. Und er hat eine klare Vorstellung, wie es weitergehen könnte. "Falls ich wieder darf – dann trete ich auf dem Wieslocher Marktplatz auf, dort, wo alles einmal ’öffentlich’ begonnen hat." Wer Olli Roth kennt, weiß, das ist kein leeres Versprechen.