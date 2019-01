Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Die St. Laurentius-Kirche ist noch eingerüstet, daher erwartet Pfarrer i. R. Berthold Enz das Publikum im Kirchenschiff. Draußen vom Adenauerplatz aus, sagt er, sei "unser Glockenturm" zu sehen, der ehemalige Schlossturm. An der Stelle des im pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörten Wieslocher Schlosses errichteten einige Augustiner-Eremiten aus der Rhön ab 1729 ein Kloster. Es war die Zeit der Rekatholisierung. Zuvor hatte es fast 200 Jahre lang keine katholische Gemeinde in Wiesloch gegeben.

Der Pfarrer im Ruhestand deutet ganz modern mit dem Laserpointer auf Details der Ausstattung und öffnet den zahlreichen Besuchern die Augen für deren Schönheit und Bedeutung: An den Namenspatron, der noch von der alten Stadtkirche stammt, erinnert nur eine nachträglich angebrachte Skulptur - eine Laurentiuskirche ohne Laurentius, das gehe schließlich nicht.

Dagegen dominieren in der ehemaligen Klosterkirche Darstellungen des heiligen Augustinus. Sein flammendes Herz auf dem rechten Seitenaltar steht für die leidenschaftliche Gottesliebe. Dargestellt ist, wie etwas Glut von diesem Herz auf die Bücher der Häretiker fällt und diese verbrennt.

Auf dem linken Seitenaltar weint und betet die Mutter des heiligen Augustinus um ihren Sohn, der vor seiner Bekehrung zum Christentum ein ausschweifendes Studentenleben genoss. Und auf dem Hochaltar lässt sich Augustinus unter dem Gekreuzigten von Engeln bezirzen. Die drei Altarbilder stammen von Johann Anwander und gelten als besonders wertvoll. Die Säulen und Pilaster der Altarbilder bestehen dagegen nicht aus Marmor, sondern aus marmoriertem Holz, wie der Pfarrer verrät.

Die Freude am Leben in die Kirche hineingetragen

Ein hübsches Stuckrelief erzählt die Legende von dem Knaben am Meer, der sagt, eher löffle er das Meer trocken, als dass Augustinus das Geheimnis der Dreifaltigkeit ergründe. Dass der Pfarrer den Taufstein im Mittelgang aufstellen ließ, wo er ein Stück weit im Wege steht, ist Kalkül. Damit würden die Kirchgänger im wahrsten Sinne auf ihre Taufe gestoßen, so Enz.

Schließlich geht es um die Renovierung des Kircheninneren, die im Frühjahr beginnen soll. Die letzte Renovierung der 250 Jahre alten Kirche liegt 30 Jahre zurück. Geplant sei eine Art Reinigung, außerdem wird eine neue Heizung eingebaut und einige Balken im Dach und Teile der Fenster sollen erneuert werden.

Enz lädt die Besucher ein, den Raum auf sich wirken zu lassen, die geschwungenen aber doch symmetrischen Formen, die wie Vorhänge den Blick auf den Chorraum leiten, wo sich das Theater - der Gottesdienst - abspielt. Er selbst lässt seiner Begeisterung für die Kirche, in der er über 47 Jahre Pfarrer war, freien Lauf: "Ich bin verliebt in die Laurentiuskirche, ich finde sie sehr schön, locker und luftig. Sie beschwingt einen und verleitet, in den Himmel zu schauen." Und der Pfarrer ergänzt, der Künstler habe versucht, die Freude am Leben in die Kirche hineinzutragen. Sein Kunstlehrer habe einmal gesagt, "Barock erdrückt, Rokoko entzückt". Auch von einem "Ballsaal der Engel" habe dieser gesprochen. Berthold Enz hat nachgezählt: Über 80 Putten tummeln sich unter dem Kirchengewölbe.

"Alle Engel des Himmels mögen euch umgeben", wünscht der Pfarrer während der Andacht, in der sich alles um Engel dreht und die sich nahtlos an die kunsthistorische Führung anschließt.

