Von Sophia Stoye

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis. "Eigentlich ist es jetzt schon zu spät, wir müssen dringend handeln", eröffnet Dr. Ulrich Bürger bei der Vorstellung des Berichts über die Kinder- und Jugendhilfe im demografischen Wandel. Alle fünf Jahre veröffentlicht der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) eine detaillierte Analyse über den demografischen Wandel im Land und dessen Folgen für die Zukunft, in diesem Jahr vorgetragen durch Dr. Ulrich Bürger in der Kreissporthalle in Wiesloch.

Experte Dr. Ulrich Bürger. Foto: privat

"Es besteht berechtigterweise die verbreitete Skepsis, dass kein Mensch in der Lage ist, vorherzusagen, wie es in 40 Jahren aussehen wird. Aber solche Analysen, die Entwicklungen bis 2060 darstellen, sind nur möglich, weil sich der demografische Wandel in langen Wellen vollzieht. Diese lösen Entwicklungen aus, die sich über 30 Jahre nicht groß verändern werden", berichtet Bürger.

Bei der Analyse geht der Experte auch auf die zukünftigen Entwicklungen in den einzelnen Kommunen und Landkreise ein. Denn obwohl alle einem Bundesland angehören, gibt es einige regionale Unterschiede, jede Gemeinde hat individuelle Bedürfnisse. So beinhaltet der Bericht der KVJS für jeden Stadt- und Landkreis im Bundesland Prognosen, wie sich die Zahl der unter 21-Jährigen im nächsten Jahrzehnt verändern wird. Dabei sei es laut dem Experten sehr wichtig hervorzuheben, dass insbesondere bei den kleinräumigen Berechnungen, die Bevölkerungsvorausrechnungen um so fehleranfälliger werden, je kleiner der betrachtete Raum ist.

Das bedeutet: Gemeindebezogene Vorausrechnungen sind nur als begründete Tendenzaussagen zu begreifen, die jedoch nicht exakt in den genannten Prozentwerten eintreten werden.

"Bis 2030 wird laut unserer Prognose der Anteil der 0- bis 21-Jährigen in Wiesloch und Rauenberg um vier und drei Prozent steigen, in St. Leon-Rot und Walldorf allerdings um ein und zwei Prozent sinken", erklärt der Experte. Der Rhein-Neckar-Kreis hingegen scheint zunächst ganz gut weg zu kommen: So werde die Zahl der 0- bis unter 21-Jährigen bis 2030 um drei Prozent steigen. Spaltet man diese Altersgruppe nochmals auf und betrachtet die 18- bis unter 21-Jährigen wird laut Bericht dieser Anteil der Bevölkerung um elf Prozent sinken.

"Das betrifft beispielsweise die Geburtenjahrgänge 2009 bis 2012, da weiß man, dass da keine weiteren Geburten kommen werden", erklärt Bürger. "Vor allem die 18- bis 21-Jährigen sind ganz wichtig für die Gesellschaft, weil das die neuen Azubis, Studenten und junge Arbeitnehmer sein werden. Sie fangen an, Verantwortung im Gemeinwesen zu übernehmen oder sich für politische Themen zu engagieren", erläutert Bürger.

Allerdings würden in Baden-Württemberg die Verluste dieser Altersgruppe bis zu 26 Prozent reichen. "Das ist hoch dramatisch, da geht es Ihnen im Rhein-Neckar-Kreis relativ gut – aber kein Grund zur Entspannung", so der Experte und appelliert: "Fördern Sie die jungen Menschen in dem Maße, dass sie im Gemeinwesen aufgenommen werden." Auch bei den 21- bis 25-Jährigen wird ein solcher Rückgang zu erwarten sein.

Konkret für die Gemeinden und deren Institutionen bedeute das laut Bürger, dass sie sich mit solchen Fragen unbedingt beschäftigen müssen. Ansonsten werde der Anteil der jungen Menschen immer weiter zurückgehen. "Dann entstehen Entwicklungen, die wir nicht mehr rückgängig machen können, und dann ist es wirklich zu spät."