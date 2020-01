Wiesloch. (hds) Die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, im Volksmund auch "Starenkästen" oder "Blitzer" genannt, sind abgebaut, die Stadt Wiesloch wird in den kommenden Tagen neue Säulen mit Lasertechnik installieren.

An den Stadteingängen in Baiertaler, Dielheimer und Heidelberger Straße sowie am Messplatz standen über viele Jahre hinweg Anlagen, die laut Stadt aber aufgrund veralteter Technik immer wieder ausfielen und hohe Instandhaltungs- und Reparaturkosten verursachten. Eingesetzt wurde eine inzwischen veraltete "Schleifentechnik" mit Induktionsspulen in der Fahrbahn.

Die Nachfolgermodelle dagegen sind nahezu wartungsfrei und gewähren dank Lasertechnik genaue Messungen: "Es werden alle Anforderungen erfüllt, die die aktuelle Rechtsprechung an das Messverfahren stellt", erläuterte Jürgen Morlock von der städtischen Straßenverkehrsbehörde. Insgesamt fallen Kosten in Höhe von etwas mehr als 172.000 Euro für die Umrüstung an. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hatte sich bereits im Vorjahr dafür ausgesprochen.