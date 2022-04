Von Anja Hammer

Wiesloch. Bahnenzieher, Wasserratten, Raser-Rutscher aufgepasst: Das Wietalbad öffnet seine Pforten. Das Wieslocher Freibad startet am Sonntag, 1. Mai, um 9 Uhr in die Saison. Und immerhin soll laut Wetterfrosch am Nachmittag öfter mal die Sonne hinter den Regenwolken hervorblinzeln und das Thermometer Temperaturen bis 16 Grad anzeigen.

Laut Stadtverwaltung erhält der erste Badegast ein kleines Präsent. Vom vermutlich schönsten Geschenk profitieren dagegen alle Badbesucher: Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie läuft der Freibadbetrieb in dieser Saison ganz ohne Corona-Einschränkungen.

Wobei: Die Schwimmerbahnen im 50 Meter langen Olympiabecken werden auch in diesem Jahr wieder abgetrennt. "Dies kam bei den Badegästen sehr gut an", ist aus dem Rathaus zu erfahren. Insgesamt können die Badegäste auf einer Fläche von insgesamt mehr als 2300 Quadratmetern eintauchen. Im Nichtschwimmerbecken kann man sich auf fünf Schwimmbahnen und im Durchschwimmkanal austoben.

Auf den Massagesitzplätzen und Sprudelliegen ist dagegen Entspannung angesagt. Kinder kommen im Wasserspielbereich mit Planschbecken und Rutsche, Schiffchenkanal und Stauwerk auf ihre Kosten. Wer es rasant mag, der ist auf der acht Meter hohen und insgesamt 80 Meter langen Riesenrutsche genau richtig.

Ansonsten finden sich auf dem 37.000 Quadratmeter großen Freibadgelände noch ein Bolzplatz, ein Beachvolleyballfeld, ein Basketballkorb und zwei Tischtennisplatten. Neu ist die Stehwippe auf dem Spielplatz. "Die alte Doppelwippe wurde sozusagen in den Ruhestand geschickt", heißt es augenzwinkernd aus dem Rathaus.

Info: Im Mai und im September ist das Bad von 9 bis 19 Uhr geöffnet, im Juni, Juli, August von 9 bis 20 Uhr. Dienstags und donnerstags wird von 7 bis 8.30 Uhr Frühschwimmen angeboten. Für dieses gilt wie für das Feierabendschwimmen zwei Stunden vor Badeschluss ein vergünstigter Tarif von 2,50 Euro. Der reguläre Eintrittspreis für einen Erwachsenen beträgt 4,50 Euro, Kinder müssen zwei Euro bezahlen. Kassenschluss ist 30 Minuten vor Schließung des Bades.