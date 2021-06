Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Seit knapp vier Wochen hat nun das Freibad geöffnet. Nach anfänglichem Stotterstart, bedingt durch das schlechte Wetter, ist seit einigen Tagen das Interesse am Badevergnügen sprunghaft angestiegen. "Wir sind jetzt für alle drei Schichten am Wochenende komplett ausgebucht", berichtete Bade-Betriebsleiter Björn Erhard. Wie im Vorjahr praktiziert, müssen sich Interessenten für einen Besuch im Bad online anmelden, dies ist direkt über die Homepage der Stadtwerke (www.stadtwerke-wiesloch.de) und zudem auch auf der Homepage der Stadt (www.wiesloch.de) möglich. Nach der ersten Schicht (von 9 bis 14 Uhr) wird eine einstündige Pause eingelegt. "Wir reinigen und desinfizieren alles, was die Badegäste berührt haben könnten", so Erhard. Dies sind die Liegen, die Toiletten und die Handgriffe, die zum Ein- und Aussteigen in die jeweiligen Becken genutzt werden.

Bei Temperaturen von über 30 Grad freuten sich die Besucher des Wietalbades über den Sprung ins kühle Nass. Lob gab es für die Besucher: Sie verhalten sich im Bad sehr diszipliniert. Fotos: Helmut Pfeifer

Mit der Aufhebung der Testpflicht hat sich die Wartezeit im und vor dem Kassenbereich entscheidend entspannt. "Wir hatten in dieser Phase doch Wartezeiten von fast einer halben Stunde zu verzeichnen", so Rüdiger Kleemann, der Leiter der Stadtwerke, für das Freibad zuständig. In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt berichtete er, dies sei in dem komplexen Kontrollvorgang begründet gewesen. "An der Kasse musste der QR-Code für die Online-Buchung vorgewiesen werden, zudem der negative Schnelltest. Und auch die Bezahlung war ein weiterer Zeitfaktor" und dies, obwohl man speziell an den Nachmittagen beide Kassen geöffnet habe.

Wie Kleemann ankündigte, wird man alsbald auch die Möglichkeit anbieten können, auf digitalem Wege zu bezahlen. Dafür müssten noch einige Details mit dem beauftragten Unternehmen geklärt werden. "Gänzlich auf Barzahlung werden wir allerdings nicht verzichten können, das müssen wir aufgrund geltender Regelungen weiterhin anbieten", fügte er hinzu. Gerade bei älteren Badbesuchern werde eine künftige Online-Bezahlmöglichkeit eher nicht angenommen. Dies bestätige auch Stephy Lange, die seit elf Jahren an der Kasse arbeitet. "Einige haben schon Schwierigkeiten mit der Online-Buchung oder kommen, wenn dies geklappt hat, mit dem Smartphone, auf das der entsprechende Code heruntergeladen werden kann, nicht zurecht". Der Beweis folgte auf dem Fuße. Eine Dame, die als Dauerkarteninhaberin fast täglich um die Mittagszeit für eine halbe Stunde ihre Bahnen zieht, musste an der Kasse auch länger auf dem Smartphone hantieren, ehe der gewünschte Code auftauchte.

Bei Temperaturen von über 30 Grad freuten sich die Besucher des Wietalbades über den Sprung ins kühle Nass. Lob gab es für die Besucher: Sie verhalten sich im Bad sehr diszipliniert. Fotos: Helmut Pfeifer

Bade-Betriebsleiter Erhard sprach beim Besuch der RNZ im Freibad von einem "durchweg disziplinierten" Verhalten der Besucher. "Wir hatten keine nennenswerten Vorfälle". Gut angenommen werde inzwischen das Früh- und Abendschwimmen. "An einem Tag hatten wir sogar um die 60 Personen, die morgens das Angebot genutzt haben." Die Möglichkeit, morgens oder abends einige Bahnen zu schwimmen, wird dreimal pro Woche angeboten. Die Wetterprognose ist für die kommenden Tage gut, allerdings drohen möglicherweise Gewitter. "In einem solchen Fall müssen unsere Besucher auf jeden Fall die Schwimmbecken verlassen", sagte Erhard.

Davon war in den zurückliegenden Tagen keine Rede. Pro Schicht können sich derzeit 800 Personen anmelden. Dies sind doppelt so viele wie bei der Regelung im Vorjahr.