Wiesloch. (rnz) In ganz Deutschland wird in diesem Jahr der 100. Geburtstag der Volkshochschulen gefeiert. Deren Gründung geht auf das Jahr 1919 zurück, als die Weimarer Verfassung eine große Gründungswelle der Volkshochschulen auslöste. Denn der Artikel 148 verankerte das Volksbildungswesen und somit den Gedanken der Weiterbildung in der Verfassung.

Aus diesem Anlass öffneten am vergangenen Freitag bundesweit rund 400 Einrichtungen ihre Tore zur "Langen Nacht der Volkshochschulen" unter dem Jubiläumsmotto "zusammenleben, zusammenhalten", gleichzeitig der Auftakt für das Herbst-/Winter-Semester, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die politische Bildung in den Mittelpunkt stellt.

Die VHS Südliche Bergstraße, die letztes Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat, präsentierte im Wieslocher VHS-Zentrum bei ihrer "Langen Nacht" eine bunte, internationale Mischung aus Musik, Tanz und Informationen. "Ich bin sehr zufrieden", sagte VHS-Leiterin Dr. Annette Feuchter nach einem sehr gut besuchten Abend.

Monika Schulz. Foto: Pfeifer

"Unsere Gesellschaft driftet auseinander", griff Monika Schulz, Fachbereichsleiterin Fremdsprachen, in ihrer Begrüßung das Jubiläumsmotto auf. Damit die Gesellschaft nicht in immer mehr Teilgruppen zerfalle, die kaum noch etwas miteinander zu tun haben, "brauchen wir Austausch und Dialog".

Sich zu begegnen, unterschiedliche Positionen und Meinungen kennenzulernen und voneinander zu lernen - das schaffe Zusammenhalt. Soziale Gerechtigkeit, interkulturelle Begegnungen und gelebte Toleranz seien wichtige Bestandteile der Arbeit der Volkshochschulen, die man bei der "Langen Nacht" zusammenbringen wolle.

RNZ-Redakteur Armin Rößler beleuchtete aus der Sicht des Journalisten das Motto "zusammenleben, zusammenhalten", mit dem die VHS "am Puls der Zeit" sei. Auch er sprach das Auseinanderdriften der Gesellschaft an und griff als ein Beispiel dafür anschaulich die immer individueller werdende Mediennutzung auf, in der den Menschen im Zeitalter endlos vieler Fernsehkanäle, Streamingdienste und online verfügbarer Angebote ein Stück Gemeinsamkeit verloren gehe.

Dem stellte Rößler die Rolle der Tageszeitung gegenüber, die auch heute noch als sehr verlässliches Medium wahrgenommen werde, die nicht nur informiere und die öffentliche Meinung abbilde, sondern durch Kontrolle und Kritik auch an der Meinungsbildung mitwirke. So leiste gerade die Zeitung tagtäglich einen wichtigen Beitrag für den "Kitt der Gesellschaft" und zum Motto "zusammenleben, zusammenhalten".

Judit-Rahel Weinmann mit ihrem eigens komponierten Lied. Foto: Pfeifer

Dem schloss sich ein buntes und unterhaltsames Programm an, das Dozenten und Kursteilnehmer der VHS gestalteten. Dazu gehörten Musik von Judit-Rahel Weinmann (Gesang und Gitarre), die eigens zur "Langen Nacht" und zum Thema Gemeinschaft ein Lied komponiert hatte, und von Kenan Tülek an der Baglama, einer türkischen Langhalslaute - vor seinem Auftritt stellte Sultan Demir, die Vorsitzende der alevitischen Gemeinde Wiesloch, die 700 Mitglieder starke und seit 30 Jahren bestehende Gemeinde kurz vor.

Tänze aus dem Orient. Foto: Pfeifer

Tänze waren an diesem Abend aus aller Herren Länder zu bewundern: aus Thailand (Leitung Pornpet Reiter), Indien mit dem Motto "Bollywood" (Shanti Sengeeran), dem Orient (Sylvia Wolf) oder Griechenland (Emily Georgiou-Bozbay), außerdem Stepptanz (Birgit Bender).

Eine Aufführung des Marionettentheaters Wiesloch und afrikanisches Trommeln mit Elisabeth Brucker standen ebenso auf dem Programm wie Informationen zur Ausstellung "Ein Blick auf mein Herkunftsland" mit der Fachbereichsleiterin Integration, Claudia Franzese, ein Vortrag von Anna Panteghini-Stoye über den vor 500 Jahren verstorbenen Leonardo da Vinci, chinesische Malerei und Kalligrafie mit Xiangxia Kong-Axtmann, ein Sprach- und Land-Quiz mit Gabriele Fischer, Helga Wabnitz, Wendy Castillo-Hautzinger, Sara Textor, Gloria Luksch und Shanti Sengeeran sowie griechische Brett- und Gesellschaftsspiele mit Michail Kontogeorgos.

Kenan Tülek an der Baglama. Foto: Pfeifer

"Wir haben unser Ziel doppelt erreicht", stellte Annette Feuchter am Ende der Veranstaltung fest. Denn man habe mit der "Langen Nacht" auch den Menschen, die zur VHS kommen, um hier beispielsweise Deutsch zu lernen, eine Bühne geboten, um ihre Musik, Kunst und Werte zu präsentieren. Und auch fürs leibliche Wohl war auf originelle Art und Weise gesorgt: Alle am Abend Beteiligten hatten Spezialitäten aus ihrer Heimat mitgebracht und so ein vielfältiges Büfett mit einem großen Angebot von der Frühlingsrolle bis zur traditionellen alevitischen Süßspeise Asure geschaffen.