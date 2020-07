Wiesloch. (hds) Zufrieden zeigte sich der Leiter der Stadtwerke Wiesloch und Zuständige für das "Wietalbad" mit den ersten 15 Tagen der verspätet gestarteten Freibadsaison: "Wir waren bisher nur zweimal komplett ausgebucht", berichtete Rüdiger Kleemann in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt.

Im Schnitt besuchten bisher 360 Personen das Freibad, 900 – jeweils 300 in drei Schichten – wären jedoch möglich gewesen. Anfänglich, so Rüdiger Kleemann, habe es noch Schlangen im Kassenbereich gegeben, dies habe sich jedoch inzwischen eingespielt. "Über die Online-Buchung auf den Homepages der Stadt und der Stadtwerke sind jetzt auch kurzfristig noch Buchungen möglich", so Kleemann.

Mit dem Verhalten der Badegäste zeigte er sich zufrieden. Es habe bisher keinen Anlass gegeben, irgendwelche Maßnahmen einzuleiten, er lobte die Disziplin der Besucher. Kritik gab es seitens jener, die mehrmals in der Woche ihre Bahnen ziehen wollen. "Klar, wir haben in diesem Jahr keine Saisonkarten ausstellen können und für die "Dauerschwimmer" ist es natürlich jetzt teurer geworden (fünf Euro pro Besuch), aber die meisten zeigen Verständnis für unsere Maßnahmen", berichtete er.