"Druck machen": Das ist das Ziel der Gewerkschaft Verdi bezüglich der Forderung nach einer besseren Personalausstattung in Psychiatrien. Am gestrigen Protest im PZN Wiesloch nahmen aber weit weniger Mitarbeiter teil als erhofft. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (seb) "So kann es nicht weitergehen." Das sagte Ralf Reichenbach, Personalrat am Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch (PZN), eingangs der Protestaktion am Dienstag, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Monika Neuner, Verdi-Ansprechpartnerin für Beschäftigte in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im Rhein-Neckar-Raum, rief die Anwesenden auf, mit zu skandieren: "Mehr von uns ist besser für alle." Damit brachte sie den Kern des Protests auf den Punkt: die Forderung nach mehr Personal.

Neuner konnte ihre Enttäuschung über die Resonanz aber nicht verhehlen: Statt wie geplant mehrere hundert nahmen nur rund 30 Mitarbeiter des PZN am Protest teil. Eine Kollegin lieferte prompt die Erklärung: keine Zeit. "Auch in ihrer Pause können sie nicht weg", bekräftigte Monika Neuner.

"Wir wollen eine bessere Personaldecke für eine gute Patientenversorgung", kam Reichenbach auf den Anlass des Protests zu sprechen: die nächste Woche anstehende Entscheidung zur Personalausstattung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss, in dem Vertreter von Krankenkassen, Krankenhausgesellschaft und Ärzten aktiv sind.

Die bisherige Richtlinie sei seit inzwischen 28 Jahren nicht angepasst worden, erläuterte Andreas Schlicksupp, Verdi-Aktiver und Sozialarbeiter am PZN: "Aber wir haben tausend Aufgaben mehr." Er meinte, dass der aktuelle Entwurf des Bundesausschusses nur eines deutlich mache: wie verhärtet die Fronten seien zwischen "Kliniken, die Geld verdienen", und Kassen, "die wenig Geld ausgeben und stärker regulieren" wollten.

Viel Hoffnung, dass in ihrem Sinne die Personalausstattung "um 20 bis 30 Prozent" verbessert wird, hatten weder Neuner noch Reichenbach - schließlich ringe der Bundesausschuss schon seit drei Jahren um einen Kompromiss. Wahrscheinlicher sei "eine Übergangslösung", "die wenig bis nichts verbessert", daher müsse man "weiter Druck machen".

In den Forderungen stützt Verdi sich laut Monika Neuner auf eine bundesweite Online-Umfrage unter Psychiatrie-Beschäftigten im Juli und August dieses Jahres, das "Versorgungsbarometer". Darin wird ihr zufolge deutlich, wie dringend weiteres Personal benötigt wird - zum Wohl der Mitarbeiter und der Patienten. 2329 Beschäftigte aus 168 psychiatrischen Fachkrankenhäusern haben sich geäußert: Über die Hälfte beispielsweise berichtete von körperlichen Übergriffen der Patienten in den vier Wochen vor der Befragung, "das hat deutlich zugenommen in den letzten Jahren". Das hob auch Roberto Valke hervor, Leiter einer beschützten Akutstation des PZN, der "gerade von einem Angriff genesen" war.

Mit zu wenig Personal "beginnt eine Gewaltspirale", betonte Monika Neuner, man müsse Patienten zwangsfixieren - doch das wolle niemand - oder Mitarbeiter von Patienten abziehen, die auf einem guten Weg seien, sodass die zu leiden hätten. Neuner zitierte auch eine Befragte, die berichtete, dass, um Suizide von Patienten zu verhindern, Pausen ausfielen und Überstunden geleistet würden und sich trotzdem im vergangenen Jahr drei Patienten getötet hätten, was mit ausreichend Personal nicht vorkomme.

"Die Arbeit wird immer mehr und aufwendiger, das Personal wächst aber nicht mit": Damit bekundeten Ina Günther und Emilia Frank von der PZN-Tochter Servicegesellschaft Nordbaden (unter anderem Küche und Wäscherei) ihre Solidarität.