Mit dem Abriss des alten Lagerhauses auf dem Gelände des ZG Raiffeisen-Marktes in der Wieslocher Bahnhofstraße wird in den nächsten Tagen begonnen. Auch die Halle im Vordergrund wird wie die ehemalige Landmaschinenwerkstatt einem neuen Markt weichen. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch. Ein markanter Punkt in der Wieslocher Stadtsilhouette wird bald verschwunden sein: Das Lagerhaus der ZG Raiffeisen in der Nähe des ehemaligen Wieslocher Stadtbahnhofs soll ab dem morgigen Mittwoch abgerissen werden. Die Genossenschaft schafft damit Platz für einen Neubau: Auf dem Areal in der Bahnhofstraße 25 wird ein neuer ZG Raiffeisen-Markt entstehen. Dafür werden nicht nur das Lagerhaus und die Anlieferhalle für das Getreide abgerissen, auch die ehemalige Landmaschinenwerkstatt wird verschwinden.

"Hier entsteht ein kompletter Neubau in mehreren Abschnitten", berichtet Niederlassungsleiter Frank Schilling. Zunächst werden das fünfstöckige Lagerhaus und die daran angebaute Halle abgerissen. "Im zweiten Schritt soll dann etwa im April die Werkstatt abgerissen werden", so Schilling. Der Markt bleibt in dieser Zeit geöffnet. Sobald die Abbruchhämmer und Bagger dem Gebäude zu Leibe rücken, geht Lagerfläche verloren. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, werden Sortimentsbereiche vorübergehend in einem Zelt auf dem Standortareal untergebracht. "Natürlich handelt es sich nur um Produkte, die bei einer Lagerung in dem Provisorium keine Qualitätseinbußen erfahren", betont der zuständige Regionalleiter Dennis Hüll. Das Zelt wurde bereits errichtet und wird bis zum Ende der Bauphase stehen bleiben.

Dass sich die "Durststrecke" lohnt, davon ist man bei der ZG Raiffeisen fest überzeugt. "Wenn alles fertig ist, haben wir nicht nur deutlich mehr Verkaufsfläche, sondern können unseren Kunden ein ganz anderes Einkaufserlebnis bieten", blickt Hüll voraus. Sowohl in der Außengestaltung als auch im Inneren kommt ein neues, modernes Ladenbaukonzept zum Einsatz. Statt 600 Quadratmetern Verkaufsfläche stehen dann mehr als 1500 Quadratmeter zur Verfügung. Insgesamt 2,8 Millionen Euro investiert das genossenschaftlich organisierte Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe in das Projekt.

Der zukünftige Markt wird ungefähr dort errichtet, wo sich heute das Lagerhaus befindet. Wenn er in Betrieb geht, wird der alte Markt an der Straße abgebrochen. An das neue Gebäude werden sich dann ein beheiztes Gewächshaus sowie eine überdachte Verkaufsfläche anschließen, berichtet Schilling. "Wir werde dann auch mehr Sortimente im Angebot haben", berichtet Schilling. Außerdem werden auf dem Areal insgesamt 50 neue Parkplätze geschaffen. Die Eröffnung des neuen Marktes ist für das Frühjahr 2022 geplant, und bis dahin wird das Team um Niederlassungsleiter Frank Schilling in vielfacher Weise gefordert. Denn das Geschäft läuft weiter. "Wir sind über die gesamte Bauphase hinweg für unsere Kunden da und setzen alles daran, dass es zu so wenig Einschränkungen wie möglich kommt", betont Schilling.

Möglich wurden die Veränderungen auf dem Areal in der Bahnhofstraße durch den Wegzug der ZG Raiffeisen Technik-Niederlassung ins Rauenberger Gewerbegebiet "Hohenaspen" vor einem knappen Jahr. Die Werkstatt in Wiesloch war nicht nur in die Jahre gekommen. Die Anbindung – besonders für die immer größer werdenden Landmaschinen – war in der Bahnhofsstraße schon lange nicht mehr optimal. Den frei gewordenen Platz kann der ZG Raiffeisen-Markt jetzt sehr gut nutzen: Insbesondere in den Sortimentsbereichen Garten, Tiernahrung und regionale Lebensmittel werden Produkte hinzukommen.