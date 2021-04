Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung haben die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der großen Brücke, die über die Bahngleise am Bahnhof Wiesloch/Walldorf führt, begonnen. Derzeit werden Abdichtungsarbeiten auf dem oberen Teil durchgeführt und die Fahrbahndecke erneuert. Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt, da die Brücke wegen der Sanierung nur in eine Richtung befahrbar ist. So kommt es während des Berufsverkehrs zu Stauungen.

"Wir hoffen, in spätestens drei Monaten mit dem oberen Bereich fertig zu sein, dann können die Autos wieder rollen", erklärt Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt. Eigentlich hätte die beauftragte Firma bereits Mitte März mit den Arbeiten beginnen sollen. Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung hatten jedoch dazu geführt, dass erst später gestartet werden konnte. Dahner zufolge habe man aber bereits bei den zeitlichen Planungen einen Puffer eingebaut. Demnach könnte der Plan für die Fertigstellung – vorgesehen ist Ende November dieses Jahres – eingehalten werden. Die Arbeiten am unteren Teil der Brücke beginnen in diesen Tagen.

In der Vergangenheit hatten sich Betonteile und Platten gelöst und fielen auf den Gehwegbereich vor dem Parkhaus. Daher sind die Arbeiten aus Sicherheitsgründen notwendig. Seitens des Landes fließen zugesagte Fördergelder in Höhe von 50 Prozent der Gesamtkosten, die sich nach Berechnungen des Tiefbauamts auf 1,2 bis 1,5 Millionen Euro belaufen werden. Das spezielle Programm zur Unterstützung der Kommunen bei Brückensanierungen war vor zwei Jahren von der Landesregierung beschlossen worden.

Auf RNZ-Anfrage erläuterte die Bahn, dass momentan eine komplette Sperrung aller Gleise am Bahnhof Wiesloch-Walldorf nicht vorgesehen sei. Einzelne Gleise der Strecke zwischen Wiesloch-Walldorf und dem Bahnhof Rot-Malsch werden laut einer Bahnsprecherin wiederum durchaus außer Betrieb genommen: nämlich in den Wochen vom 3. bis 7. Mai und vom 10. bis 14. Mai, allerdings nur in den Nächten, voraussichtlich von 0 bis etwa 4 Uhr morgens. In den Wochen zwischen 25. Juli und 15. August kommt es dann zu Gleissperrungen im Wiesloch-Walldorfer Bahnhofsbereich. Über die konkreten Fahrplanänderungen wird die Bahn der Sprecherin zufolge rechtzeitig informieren.