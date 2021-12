Wiesloch. (obit) Ohne Ampelschaltung geht es seit vergangenem Freitag wieder über die Brücke am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Alle Verkehrsteilnehmer – ob per Rad oder per Auto – können wieder darüber fahren. Die Brücke, die vor Jahren vom Land an die Stadt überging, wurde seit März 2021 überholt. Eigentlich war die Fertigstellung für Ende 2021 angedacht. Es habe aber einige ‚Überraschungen‘ gegeben", so Tiefbauamtschefin Anja Dahner.

Die gesamte Übergangskonstruktion musste neu gemacht werden. Von Dauer ist die Öffnung also nicht. Im Frühjahr sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen werden. "Wir wollten dem Verkehr eine Verschnaufpause geben", erklärt Dahner. Die noch ausstehenden Arbeiten an der Beschichtung können nur bei Plus-Graden durchgeführt werden. Bei einem milden Winter könnte es schon früher weitergehen, sonst werden wohl ab März die finalen Arbeiten ausgeführt.